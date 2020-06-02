Мейуедър поема разноските по погребението на Джордж Флойд

Най-добре платеният боксьор в историята Флойд Мейуедър е предложил да поеме всички разноски около погребението на Джордж Флойд, който загина от задушаване, след като беше задържан при полицейска акция в края на миналия месец.



Според местните медии роднините на 46-годишния Флойд са приели предложението на многократния световен шампион по бокс.



Убийството на чернокожия Джордж Флойд на 25 май предизвика масово недоволство в САЩ и доведе до сблъсъци между граждани и полиция в почти всички големи градове в страната.

