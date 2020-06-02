ПРОГРАМИ
Разширено търсене
Eмисия новини
от 09.00 часа
Споделете
Българско национално радио © 2020 Всички права са запазени

Мейуедър поема разноските по погребението на Джордж Флойд

Флойд Мейуедър (вляво).
Снимка: БТА

Най-добре платеният боксьор в историята Флойд Мейуедър е предложил да поеме всички разноски около погребението на Джордж Флойд, който загина от задушаване, след като беше задържан при полицейска акция в края на миналия месец.

Според местните медии роднините на 46-годишния Флойд са приели предложението на многократния световен шампион по бокс.

Убийството на чернокожия Джордж Флойд на 25 май предизвика масово недоволство в САЩ и доведе до сблъсъци между граждани и полиция в почти всички големи градове в страната.
Новините на БНР - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
БНР Новини Спорт    бокс Джордж Флойд Мейуедър погребение
Споделете
Още от
Артисти почитат паметта на жертвите на коронавируса в столицата на Бразилия, 1 юни 2002 г.

Над 6,27 млн. са заразени с Covid-19 в света

публикувано на 02.06.20 в 09:54
Подготовка за отваряне на заведенията в Париж.
Капалъ чаршъ

Трудни времена за Капалъ чаршъ

публикувано на 02.06.20 в 08:54
Американският президент Доналд Тръмп.
Българско Национално Радио

София, бул. "Драган Цанков" 4

02 93 361

Към пълната версия
Общи условия за използване на сайта | Политика за поверителност | Политика за "бисквитки"