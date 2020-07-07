Deutsche Bank и Google Cloud договарят многогодишна стратегическа сделка

"Дойче банк" (Deutsche Bank) обяви във вторник, че е постигнала споразумение за многогодишно стратегическо партньорство с Google Cloud, целящо да ускори "облачния преход на банката и да надгради инженерните възможности на двете компании“.

"Събирайки най-доброто от двете култури, с нетърпение очакваме да създадем нови бизнес модели, използващи изкуствен интелект, анализиране на данни и други, с утвърден лидер в технологиите и иновациите като Google“, заяви главният директор на "Дойче банк" по технологии, данни и иновации Бернд Льокер.

"Дойче банка" отбеляза, че и двете страни са подписали писмо за намерение, планирайки да подпишат многогодишен договор в рамките на следващите няколко месеца.