BNP Paribas се присъединява към облачните финансови услуги на IBM

IBM обяви в сряда, че френската банка BNP Paribas се присъединява към облачните финансови услуги на технологичния гигант (IBM Cloud for Financial Services).

Американската технологична компания отбеляза, че сделката означава, че банката ще разработва и управлява първия си облак, съвместим с Общия регламент на ЕС относно защитата на данните (General Data Protection Regulation, или GDPR), който ще включва криптирането на IBM, известно като "Поддържайте свой собствен ключ" (Keep Your Own Key).

"Докато продължаваме да разширяваме сътрудничеството си с IBM, ние стимулираме иновациите в индустрията за финансови услуги и сме в състояние да си партнираме с нарастващата екосистема от доставчици на технологии - от малки стартъпи до лидери в бранша", заяви информационният директор на BNP Paribas Бернар Гавгани.

"Това е важна стъпка напред за BNP Paribas Group да ускори пътя си на трансформация, който да бъде съобразен с европейските регулации", допълни той,

IBM също така посочи, че и банката MUFG Bank се стреми да внедри облачните финансови услуги на технологичния гигант в Япония.

Освен това IBM заяви, че създава Консултативен съвет за финансови услуги и отбеляза, че е разширила партньорството си с американската Bank of America, която ще присъства в съвета.