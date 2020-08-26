Петър Костадинов ще ръководи ЦСКА София - Славия

Петър Костадинов ще ръководи мача от 4-ия кръг в Първа лига между отборите на ЦСКА София и Славия в неделя.
Ето всички съдийски наряди:
28, Авг 2020 г. Петък 18:45 ч.
ФК Царско село 2015 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Петър Николов Джугански АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров
СН: Петър Стоянов Петров
28, Авг 2020 г. Петък 21:00 ч.
ПФК Берое - ПОФК Ботев Враца
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет
СН: Евгени Георгиев Георгиев
29, Авг 2020 г. Събота 17:00 ч.
ФК Арда - ПФК Ботев (Пловдив)
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен
СН: Георги Василев Йорданов
29, Авг 2020 г. Събота 19:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - ПФК Левски
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Ивайло Иванов Стоянов
СН: Георги Спасов Славов
29, Авг 2020 г. Събота 21:15 ч.
ФК Етър (Велико Търново) - ПФК Лудогорец (Разград)
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Атанас Петров Бозев
30, Авг 2020 г. Неделя 18:45 ч.
ПФК Локомотив (Пловдив) - ПФК Черно море
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Костадин Ангелов Гергинов
30, Авг 2020 г. Неделя 21:00 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Славия 1913
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Георги Милков Гинчев
СН: Георги Крумов Виделов