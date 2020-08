Лейди Гага е Артист на годината за MTV

Лейди Гага бе обявена за Артист на годината от видео музикалните награди на MTV за 2020 г. Ариана Гранде, заедно с Джъстин Бийбър, получиха награда за „Stuck with U“ в нова категория, въведена благодарение на коронавируса - Най-добро музикално видео, направено у дома.

Ариана Гранде и Лейди Гага получиха и награда за Най-добра съвместна работа.

Канадският певец The Weeknd спечели голямата награда в категорията Видео на годината за видеоклипа към песента „Binding Lights“.

Южнокорейците BTS станахаа и спечелиха награди в категорията, както и

Церемонията по обявяването и награждаването на победителите в тазгодишните награди на MTV Video Music Awards се проведе с ограничения поради коронавируса в Ню Йорк и без зрители.

На церемонията не липсваха и провокации. Например звездата Майли Сайръс пристигна в напълно прозрачна рокля. Майли се изяви по време на събитието тази вечер и представи първото телевизионно изпълнение на новия си сингъл “Midnight Sky.” Песента излезе на 14 август - същия ден, в който тя се раздели с Коди Симпсън.

Това, което остави феновете в страхопочитание, бяха последните моменти от изпълнението, когато тя скочи на гигантска блестяща диско топка, която очевидно напомни на феновете за нейния супер хит "Wrecking Ball".

Лейди Гага и Ариана Гранде също за първи път изпълниха своя хит "Rain on Me" на живо.

Корейската момчешка група BTS направи своя дебют, а Black Eyed Peas направи завръщането си на сцената на MTV VMA след 17 години. The Weeknd, Maluma, Doja Cat, CNCO, Chloe X Halle, Machine Gun Kelly, Travis Barker, Jack Harlow и Lewis Capaldi бяха сред останалите, които се представиха на живо.

Откривайки шоуто, Кеке Палмър отдаде почит на Чадуик Боузман, холивудската звезда, която загуби живота си в борбата с рака. Почитта към актьора продължи през цялото шоу с видео плакет, включващ негови снимки.

Годишната награда е учредена от музикалния канал MTV през 1984 г. като алтернатива на музикалната награда „Грами“ в категория „видео“. Номинираните за MTV VMA се определят от специално жури, което включва продуценти, представители на звукозаписни компании и преса, като в някои номинации победителят се определя от зрителите чрез гласуване на уебсайта на MTV. На победителите се връчва наградата на MTV VMA - Статуетката на Лунния човек.

Още от наградния списък:

- Най-добър нов изпълнител - Доджа Кет

- Най-добро изпълнение на живо под карантина - група CNCO за "MTV Unplugged at Home"

- Категория хип-хоп - Меган дъ Стелиън за "Savage"

- Категория латино - Малума в сътрудничество с Джей Балвин за "Que Pena''

- Категория рок - "Колдплей" за "Orphans"

- Категория алтернативна музика - Машин Гън Кели за "Bloody Valentine"

- Песен на лятото - "Блекпинк" за "How You Like That"

- Режисура - Тейлър Суифт за "The Man"

- Монтаж - Майли Сайръс за "Mother's Daughter"

- Визуални ефекти - Дуа Липа за "Physical"

- Сценография - Майли Сайръс за "Mother's Daughter''