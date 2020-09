Рязко забавяне на британската инфлация през август

Инфлацията в Обединеното кралство се забави рязко през август с оглед най-вече на приетата от правителството програма през миналия месец за субсидиране на британците, които желаят да се хранят навън, показват данни на официалната статистика ONS.

Целта на тази програма (Eat Out to Help Out) е да подпомогне ресторантьорския бизнес, който беше един от най-силно пострадалите по време на въведената по-рано през годината строга противоепидчемина карантина.

Индексът на потребителските цени CPI нарасна през август с едва 0,2% спрямо година по-рано, след като през юли британската инфлация се повиши с 1,0% (най-висока инфлация от месец март). Очакванията на финансовите пазари бяха за дори нулева инфлация през осмия месец на годината.

В рамките на миналия месец потребителската инфлация се понижи с 0,4% спрямо юли, когато пък нарасна с 0,4% и при очаквания за понижение с 0,6 на сто.

Падащите цени в ресторанти и кафенетата в резултат на правителствената схема Eat Out to Help Out, оказаха най-голям принос за рязкото забавяне на годината инфлация, коментира ONS.

В същото време беше отчетно повишение на цените на игрите, играчките и хобитата, както и на услугите за настаняване и на транспортните услуги.

Изключвайки енергийните и цените на храни, напитки и тютюневи изделия, основната потребителска инфлация във Великобритания се понижи през август на годишна база до 0,9% след скок до 1,8% през юли, докато осреднената прогноза на финансовите пазари беше за още по-рязко забавяне до 0,6 на сто.

Британската статистика представи и данни, показващи намаляване на производствените цени на входа и на изхода на предприятия.

Индексът на производствените цени (PPI) на изхода предприятията се понижи през август на година база с 0,9% за трети пореден месец при очаквания за понижение с 0,9%, като в сравнение с юли остана без промяна при прогноза за нарастване с 0,2 на сто.

Ценовият индекс на входа на британските предприятия се понижи през август с 5,8% спрямо година по-рано при очаквания за спад с 5,3% и след понижение с 5,7% през юли, като това представлява отрицателна производствена инфлация за седми пореден месец.

На месечна база цените на производствените суровини се понижиха през август с 0,4% след ръст с 1,8% през юли, отбелязвайки първо понижение от четири месеца насам.

Данните за ниската инфлация са факт преди края на двудневното заседание на Английската централна банка в четвъртък. Очаква се АЦБ да запази настоящата парична и лихвена политик, но в същото време да сигнализира, че се готви да влее още стимули в британската икономика, която очаква двойно сътресение от прогнозираното увеличаване на безработицата и засилващото се напрежение около Брекзит.