Ръст на автомобилните продажби в Китай с над 12% през октомври

Продажбите на нови автомобили в Китай нараснаха през октомври с 12,5% спрямо година по-рано, като това представлява повишение за седми пореден месец и е поредно доказателство, че най-големият автомобилен пазар в света оглавява възстановяването на глобалната индустрия от дъната, ударени по време на първата вълна на коронавирусна пандемия.

Продажбите достигнаха през миналия месец 2,57 милиона автомобила, показват данни на Китайската асоциация на автомобилните производители (CAAM), цитирани от Ройтерс.

Световните производители на автомобили, включително японските Toyota и Honda, прогнозират по-високи печалби, тъй като продажбите им в Китай нарастват, след като цялостното икономическо възстановяване на втората по сила световна икономика се ускори през третото тримесечие, когато БВП нарасна с 4,9% на годишна база след повишение с 3,2% през предходните три месеца.

Агенция Ройтерс отбелязва, че това време на годината, известно като "Златен септември, сребърен октомври", обикновено е най-високата точка в продажбите на автомобилната индустрия, време, когато потребителите правят покупки, след като стоят далеч от шоурумите през горещите летни месеци.

Продажбите на пътнически автомобили в Китай нараснаха през октомври с 9%, като някои производители на автомобили, включително Toyota, отчетоха двуцифрени ръстове. При превозните средства с търговска цел, които съставляват около една четвърт от общия пазар, продажбите нараснаха с 30 на сто в резултат на китайските държавни инвестиции в инфраструктура и тъй като купувачите трябваше да се модернизират, за да се съобразят с по-строгите правила за вредните емисии, посочва Ройтерс.

Продажбите на нови енергийни превозни средства (NEV) нараснаха с цели 105% до 160 хиляди броя, като това представлява четвърти пореден месец на растеж. Новите енергийни превозни средства включват електрически и хибридни автомобили, както и такива с водородни горивни клетки.

Производителите на NEV като местните китайски Nio Inc и Xpeng Inc, както и чуждестранни фирми като американския лидер Tesla Inc разширяват производствения си капацитет в Китай, където правителството активно насърчава по-екологичните превозни средства за намаляване на замърсяването на въздуха.