Гимназистите в Ямболска област се връщат в класните стаи

Учениците от гимназиалния курс в Ямболска област се връщат в класните стаи, реши местният медицински щаб. Заради 7 заболели учители средното училище в Стралджа, ще остане затворено за още две седмици.

130 учители от областта в момента са болни или под карантина, уточни директорът на Регионално управление на образованието в Ямбол Стойко Стойков.

"Тоест общо около 11 процента от учителите в момента се намират в болнични."

Девет процента от общия брой на учениците в областта са по домовете си по различни причини. При повишаване на заболеваемостта в училищата директорите ще преценяват дали да се премине към дистанционно обучение. Засега, за още две седмици в електронна среда ще учат гимназистите от СОУ "Пейо Яворов" в град Стралджа, но от 1 до 4 клас ще посещават училище.