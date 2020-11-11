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Гимназистите в Ямболска област се връщат в класните стаи

Снимка: Радио Видин

Учениците от гимназиалния курс в Ямболска област се връщат в класните стаи, реши местният медицински щаб.  Заради 7 заболели учители средното училище в Стралджа, ще остане затворено за още две седмици.

130 учители от областта  в момента са болни или под карантина, уточни директорът на Регионално управление на образованието в Ямбол Стойко Стойков. 

"Тоест общо около 11 процента от учителите в момента се намират в болнични."

Девет  процента от общия брой на учениците в областта са по домовете си по различни причини.  При повишаване на заболеваемостта в училищата директорите ще преценяват дали да се премине към дистанционно обучение. Засега, за още две седмици в електронна среда ще учат гимназистите от СОУ "Пейо Яворов" в град Стралджа, но от 1 до 4 клас ще посещават училище.
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