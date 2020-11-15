Лекарите от групата на „БСП за България“ започват в Covid отделението в Свищов

Лекарите от парламентарната група на „БСП за България“ проф. Георги Михайлов и д-р Илиян Тимчев от утре започват работа в Covid отделението на общинската болница в Свищов.

Лечебното заведение изпитва остър недостиг на лекари за болните с коронавирусна инфекция.

В Covid отделението на Свищовската болница пациентите се обгрижват от командировани медицински сестри, рехабилитатор и кинезитерапевт. Има остра нужда от лекари, призова ръководството на лечебното заведение.

„Решението ни да отидем в Свищов не е пиар акция, отиваме да помогнем“, заяви за БНР депутатът от БСП проф. Георги Михайлов:

„Нашето място е там. Предложихме го официално, прие се от министерството. Всеки, който може, нека да помогне“.

С проф. Михайлов в Свищов Covid болните ще лекува и колегата му д-р Илиян Тимчев:

„В Covid отделението няма лекари. Утре сутринта пътуваме“.

Не е ясно колко време двамата депутати ще работят в Свищовската болница. Ръководството на лечебното заведение не беше уведомено.

„Ще ги приемем да работят в Covid отделението“, посочи управителят Илиян Венков.