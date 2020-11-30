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Пламен Константинов е заразен с коронавирус

Пламен Константинов
Снимка: bgvolleyball

Пламен Константинов, който е начело на волейболния Локомотив (Новосибирск), е дал положителен тест за Covid-19, съобщават медиите в Русия. Българският старши треньор вече е под карантина и не пътува за Тренто (Италия) за мачовете от Шампионската лига по волейбол на Локомотив срещу домакина Трентино, германския Фридрихсхафен и чешкия Карловарско.

В двубоите между 1 и 3 декември Локомотив ще бъде воден от българина Петър Шопов, който е асистент на Константинов. Пламен Константинов не води Локомотив Новосибирск в срещата от руския шампионат срещу Нижни Новгород на 27 ноември.
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Програма Хоризонт Стадион    Covid-19 волейбол Пламен Константинов
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