Пламен Константинов е заразен с коронавирус

Пламен Константинов, който е начело на волейболния Локомотив (Новосибирск), е дал положителен тест за Covid-19, съобщават медиите в Русия. Българският старши треньор вече е под карантина и не пътува за Тренто (Италия) за мачовете от Шампионската лига по волейбол на Локомотив срещу домакина Трентино, германския Фридрихсхафен и чешкия Карловарско.



В двубоите между 1 и 3 декември Локомотив ще бъде воден от българина Петър Шопов, който е асистент на Константинов. Пламен Константинов не води Локомотив Новосибирск в срещата от руския шампионат срещу Нижни Новгород на 27 ноември.