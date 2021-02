Денис Бучел: Стрийт фотографът e решителен

“Има мнение, че стрийт фотографът е нахален. Аз считам, че е решителен” .Това сподели за БНР фотографът Денис Бучел.

Бучел е роден в Кишинев, Молдова. Понастоящем живее в България. Занимава се с фотография от 2006 г.













Член е на Управителния съвет на Българската фотографска академия „Янка Кюркчиева“ (2017-2019).

Има много призови места в конкурси: 2018 г., Водата, извор на нашия живот, 1-во място, 2018 г., The Miami Street Photography Festival, финалист, 2018 г., Phos BUCHAREST, Street Photography, winner 2016 г., Благотворителността през обектива, грантов проект "Кучешко сърце" 2016г., БГ Прес Фото, 1во място 2015г., БГ Прес Фото, 1-во място 2015 г., HIPA, финалист, медал за заслуги 2014 г., Dog Photographer of the year, 3-то място 2014 г., БГ Прес Фото, 2-ро място 2014 г., Travel фотография, конкурс на RosPhoto.com, 3-то място 2014 г., Снимка на годината, България, 2-ро място 2013 г., БГ Прес Фото, 1-во място 2012г., Снимка на годината, България, 1-во място 2011 г., Духът на традициите, 1-во място.













Изложби: 2019 г., “Mirrored”, самостоятелна изложба, Музей на Фотографията, Казанлък 2018 г., “Mirrored”, самостоятелна изложба, Галерия „13-то стъпало“, Бургас 2018 г., “Mirrored”, самостоятелна изложба, част от фестивала VSLO във Вама Вече, Румъния 2017 г., „Бяла земя“, самостоятелна изложба, София 2016 г., серията „Кучешко сърце“ е включена сред победителите в изложбата „Благотворителността през обектива“ 2016 г., "Mirrored", самостоятелна изложба, София 2014 г., „Кучешки живот“, самостоятелна изложба, Галерия „13-то стъпало“, Бургас.2014г., 2015 и 2016- изложби на Моста на влюбените, организирани от Камарата на строителите в България и вестник „Строител“ със съдействието на Столичната община 2014 г., "Кучешки живот", самостоятелна благотворителна изложба в помощ на Animal Rescue, София.













