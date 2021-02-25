Резултатите в 1/16-ина финалите на Лига Европа

АЯКС АМСТЕРДАМ (НИДЕРЛАНДИЯ) - Лил (Франция) - 2:1 (2:1 в първия мач)

АРСЕНАЛ (АНГЛИЯ) - Бенфика (Португалия) - 3:2 (1:1)

Хофенхайм (Германия) - МОЛДЕ (НОРВЕГИЯ) - 0:2 (3:3)

РЕЙНДЖЪРС (ШОТЛАНДИЯ) - Антверп (Белгия) - 5:2 (4:3)

Наполи (Италия) - ГРАНАДА (ИСПАНИЯ) - 2:1 (0:2)

ШАХТЬОР ДОНЕЦК (УКРАЙНА) - Макаби Тел Авив (Израел) - 1:0 (2:0)

ВИЛЯРЕАЛ (ИСПАНИЯ) - Залцбург (Австрия) - 2:1 (2:0)



по-късно днес:

Милан (Италия) - Цървена звезда (Сърбия) - (2:2)

Байер Леверкузен (Германия) - Йънг Бойс (Швейцария) - (3:4)

Брюж (Белгия) - Динамо Киев (Украйна) - (1:1)

Динамо Загреб (Хърватия) - ФК Краснодар (Русия) - (3:2)

Лестър Сити (Англия) - Славия Прага (Чехия) - (0:0)

Манчестър Юнайтед (Англия) - Реал Сосиедад (Испания) - (4:0)

ПСВ Айндховен (Нидерландия) - Олимпиакос (Гърция) - (2:4)

Рома (Италия) - Брага (Португалия) - (2:0)



във вторник:

ТОТНЪМ (АНГЛИЯ) - Волфсбергер АК (Австрия) - 4:0 (4:1)



Заб.: Набраните с едър шрифт се класират за осминафиналите, жребият е в петък от 14 ч. българско време.