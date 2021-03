Третата част от поредицата, посветена на 60-годишнината на Паоло Фрезу, представя неговия албум с Петра Магони и Франческо Диодато по музика на Дейвид Бауи.

Слушаме композициите "This Is Not America", "Rebel Rebel", "Let's Dancе" и "Life on Mars".

Последното парче е и част от новата програма на пианиста Ерик Льо Лан.



След като с Якоб Бро трио възстановяваме мечта, до края ни чакат майстори на пианото - Шай Маестро и Чик Кърия.щта е млада

Нощта е млада!

Началото на предаването е в 23 ч. по Радио София.