Виржиния Атанасова – неуморният откривател на нови хоризонти в претворяване на традициите

Очарованието от многоликото диригентско изкуство и магията на вокално-инструменталната музика са част от духовния и творчески свят на педагога, изследователя и поета проф. Виржиния Атанасова, която ще бъде представена в две поредни издания на предаването „Български изпълнители“.

Родена в София, Виржиния Атанасова завършва с отличие Националната музикална академия „Панчо Владигеров“, където има щастието да работи с двама от най-изтъкнатите български диригенти – професорите Димитър Русков и Васил Арнаудов. Специализира оркестрово дирижиране на летните курсове във Ваймар при Игор Маркевич и Юлиус Калмар и хорово дирижиране във Виена при Феликс де Нобел и Гюнтер Тойринг. Носител е на специалната награда на Майсторските курсове през 1977 - 1978 г. и участва в първия Световен хоров симпозиум през 1987 г. във Виена. Тя е и първият български диригент, който изнася цикъл от лекции върху българската хорова музика в Музикалната академия на Гьотеборг (Швеция) през 1984 година. През същия период чете лекции за особеностите на старинната музика и в университета в Куимбра (Португалия).

Интересът ѝ към творчеството на така наречените днес „стари майстори“ слага отпечатък върху работата ѝ до днес. Вече близо три десетилетия тя е неизменен ръководител на камерния вокално-инструментален ансамбъл Tutti Soli, в репертоара на който приоритетно присъстват образци от Ренесанса и Барока. С него проф. Атанасова концертира активно; има записи за БНР, Radio Eskilstuna (Швеция), Radio Köln и Schwäbisch Gmünd (Германия). Ансамбъл Tutti Soli участва и в редица оперни постановки от ренесансовия и бароковия репертоар. Виржиния Атанасова е носител на престижното отличие на СМТД „Златна лира“ за 2004 година.

В областта на музикалната теория проф. Атанасова защитава две докторски дисертации върху музиката на Ренесанса и ранния Барок и изпълнителските практики, свързани с нея. През 1983 и 1996 г. извършва изследователска и лекторска дейност в Университета в Медисън, Уисконсин (САЩ) като стипендиант на фондация Фулбрайт, а между 2005 и 2014 г. изнася лекции в Universite de Paris, Northwestern University – Чикаго, Университета Йейл – Кънектикът и Leopold-Mozart Zentrum – Аугсбург, където изнася и лекции върху българската хорово-диригентска школа. Между 1996 и 2006 г. преподава в Американския колеж в Солун, а от 2004 до 2006 и в City College (филиал на Sheffield University) в Солун.



Автор е на две монографии: „Хорови традиции и стилове на изпълнение през XVII век“ (включена в архива на Библиотеката на Конгреса във Вашингтон) и „Мост към миналото“. Името на Виржиния Атанасова намира място в енциклопедиите: „International Leader in Achievement“ (трето издание), 1997 г., Кеймбридж; „Кой кой е в българската култура“, 1998 г., Варна; „2000 Outstanding Musicians of the 20th Century“, 2000 г., IBC и „Top 100 Musicians of 2005“, 2005 г., IBC, Кеймбридж. Тя преподава хорово дирижиране и стилознание в НМА „Панчо Владигеров“.

В спектъра на художественото ѝ творчество влизат и четири авторски стихосбирки, като към две от тях са приложени видеозаписи с музика под нейно диригентство.

„Съществува връзка между миналото и новото, която минава като една червена нишка през историята на музикалната култура. Смятам, че музиката на XVI и XVII век зарежда, от нея човек акумулира енергия, тя дава онзи импулс, който по-късно служи за едно бъдещо развитие. Тя е много витална и ме захранва с вътрешна сила, която ми помага в моята дейност… Тя е носител на много хоризонти за изследване и днес, стига човек да има интерес“ – споделя Виржиния Атанасова.

В „Български изпълнители“, посветени на изкуството ѝ (26 март и 2 април от 23 часа до полунощ) ще звучат творби от Алесандро Гранди, Джовани Кривели, Игнацио Донати, Клаудио Монтеверди, Антонио Вивалди, Йохан Себастиан Бах, Андре Гретри, Йоханес Брамс, Любомир Пипков, Красимир Кюркчийски и Атанас Атанасов.