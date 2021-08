Въздействието върху изменението на климата може да се окаже необратимо, сочи проучване на ООН

Междуправителствената експертна група по климатичните промени (IPCC) представи в понеделник резултати от свое проучване за изменението на климата, показващи, че някои ефекти от изменението на климата, като топене на ледените шапки и повишаване на морското равнище, могат да бъдат необратими.

Докладът на IPCC показва недвусмислено, че глобалното затопляне се развива по-бързо, отколкото бяха досегашните опасенията, и че човечеството е почти изцяло виновно за това.

Проучването, спонсорирано от Организацията на обединените нации, също така посочва, че "само бързи, стремителни и продължителни" съкращения на емисиите на парникови газове могат да помогнат на света да не надхвърли целта за повишаване на температурата с 1,5 до 2,0 градуса по Целзий.

Освен това държавите ще трябва да ускорят усилията си за достигане на нулеви и дори отрицателни емисии, се отбелязва в доклада на IPCC.





В проучването се посочва, че планетата Земя се е затоплила с 1,1 градуса по Целзий в сравнение със средното ниво за периода от 1850 до 1900 година, като се прогнозира, че светът ще надхвърли горепосочената си цел (за затопляне с 1,5-2,0 °C) някъде между 2030 и 2035 година.

Това е едва шестият изчерпателен доклад на Междуправителствената група по изменението на климата към ООН в над 30-годишната история на IPCC.

200-те автори на доклада са оценили 14 000 отделни проучвания, за да предоставят обобщения климатичен доклад, като ключовите констатации в него са одобрени от делегациите на 195 държави.

Докладът идва по-малко от три месеца преди ключовата среща за климата в Глазгоу, известна като COP26.

Днешният доклад е червен код за човечеството, каза генералният секретар на ООН Антонио Гутериш. "Ако обединим силите си сега, можем да предотвратим климатичната катастрофа. Но, както става ясно от днешния доклад, няма време за забавяне и няма място за оправдания. Разчитам на правителствените лидери и всички заинтересовани страни да гарантират успех на COP26", каза още Гутериш.

Пет са ключовите извода от доклада, посочва агенция Блумбърг:

1. Последното десетилетие беше по-горещо от всеки друг подобен период от 125 000 години насам.





Не само това, но атмосферният въглероден двуокис (CO₂) сега се намира в пика си от две милиона години. Всички парникови газове са повишили средната глобална температура с около 1,1 градуса по Целзий над средната стойност за втората половина на 19 век. Всъщност хората вече са изхвърлили достатъчно парникови газове в атмосферата, за да загреят планетата с 1,5 градуса по Целзий - една от целите, поставени от Парижкото климатично споразумение.

Комбинираният принос за глобалното затопляне от страна на природни фактори, като слънцето и вулканите, сега се оценява на близо до нула.

2. Учените вече могат да свържат конкретни метеорологични събития с предизвиканите от човека промени в климата.

Преди 20 години беше практически невъзможно да се припише някаква конкретна буря или температурен скок на затоплянето на земната повърхност. Но науката за климата доведе в последните години до появяването на нови цели специалности, които се развиха след предишния мегадоклад на IPCC през 2013 година.

Вече се анализират екстремни метеорологични събития в реално време, за да се определи каква роля играят изменението на климата. Смъртоносната топлинна вълна, която обхвана западното крайбрежие на Северна Америка през юни, имаше откриваеми доказателства за човешка отговорност, се посочва в доклада. World Weather Attribution, международна изследователска група, се нуждаеше само дни след горещата вълна, за да заключи, че извънредните температури биха били "практически невъзможни' без изменението на климата.

3. Учените са стеснили прогнозния диапазон за това как температурите реагират на емисиите на парникови газове.

Това е крайъгълен камък в областта на чувствителността към климата, отнел четири десетилетия, посочва IPCC. Въз основа на изследвания на климата в древността, както и на усъвършенстваната сателитна технология, която следи облаците и емисиите, новите модели са стеснили прогнозите за вероятната реакция на атмосферата към вредните емисии, отделяни от промишлеността. Това позволи на авторите на IPCC да съсредоточат своите прогнози за температурата до края на века, давайки на човечеството по-ясна представа за това, което може да се очаква, ако не действаме бързо за ограничаване на емисиите.

Смята се, че отговорът на Земята на теоретично удвояване на прединдустриалните нива на СO2 е между 2,5° C до 4,0° C - много по-малък диапазон от 1,5° C до 4,5° C в предишни доклади на IPCC. Тези констатации изключват възможността неограничените емисии да имат само слаб ефект върху глобалните температури. Но по-тесният диапазон също така предоставя мощни доказателства за най-добрия път за съхраняване на света: бързо прекратяване на отделянето на въглероден диоксид и на други парникови газове.

4. Земята "възнаграждава" доброто поведение.





Почти веднага след преустановяване на вредните емисии, затоплянето ще спре и температурите ще се стабилизират след няколко десетилетия. Но някои ефекти, като например повишаване на морското равнище, ще останат необратими в продължение на векове, отчита докладът на IPCC.

Тъй като светът намалява използването на изкопаеми горива, охлаждащият ефект на аерозолите, например, ще започне да намалява. Учените са уверени, че един от начините за противодействие на този спад ще бъде преследването на "силно, бързо и устойчиво намаляване" на емисиите на метан. Освен CO₂, метан и азотен оксид, има още четири парникови газове, които също предоставят възможности за забавяне на затоплянето.

5. Учените от IPCC постигат консенсус с всички правителства на ООН, преди да публикуват този доклад.

Макар и трудно, единодушното съгласие между държавите по света по обобщените констатации е много мощен инструмент. Това прави IPCC най-авторитетният орган по глобалното затопляне.

Новият доклад започва с категорично изявление: "Недвусмислено е, че човешкото влияние е затоплило атмосферата, океана и сушата“. С оглед на това "никое правителство няма никакво извинение да се отърве от отговорността си да действа".