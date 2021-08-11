Кабаков с първи наряд у нас след Токио 2020

Георги Кабаков
Снимка: БГНЕС
Столичното дерби между Локомотив и ЦСКА ще бъде ръководено от Георги Кабаков, който се завърна от Токио 2020. Това ще е негов първи мач след Олимпийските игри, където за последно свири полуфинала между Бразилия и Мексико. 13 август, 21.00 часа
Ивайло Стоянов ще е главен рефер на чакания с интерес мач между лидера Черно море и Локо (Пд), а Левски – Царско село ще бъде ръководен от Драгомир Драганов. Мачът Арда - Лудогорец пък е отложен.
Пирин Бл - ЦСКА 1948
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Красимир Владимиров Миланов
СН: Александър Костадинов Костадинов
14 август, 18.45 часа
Славия - Берое
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Йордан Костадинов Иванов
14 август, 21.00 часа
Левски - Царско село
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Мартин Емилов Венев
СН: Константин Делов Писков
15 август, 18.45 часа
Локомотив Сф - ЦСКА
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Йото Валентинов Гарабедов АВАР: Драгомир Руменов Милев
СН: Радан Василев Мирянов
16 август, 18.45 часа
Черно море - Локомотив Пд
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Никифор Деянов Велков
СН: Антон Симеонов Генов
16 август, 21.00 часа
Ботев Вр - Ботев Пд
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Кирил Петков Йорданов