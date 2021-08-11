Кабаков с първи наряд у нас след Токио 2020

Столичното дерби между Локомотив и ЦСКА ще бъде ръководено от Георги Кабаков, който се завърна от Токио 2020. Това ще е негов първи мач след Олимпийските игри, където за последно свири полуфинала между Бразилия и Мексико.



Ивайло Стоянов ще е главен рефер на чакания с интерес мач между лидера Черно море и Локо (Пд), а Левски – Царско село ще бъде ръководен от Драгомир Драганов. Мачът Арда - Лудогорец пък е отложен.

13 август, 21.00 часаПирин Бл - ЦСКА 1948ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Милен Дончев Арабаджиев4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Красимир Владимиров МилановСН: Александър Костадинов Костадинов14 август, 18.45 часаСлавия - БероеГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Георги Любомиров МиневСН: Йордан Костадинов Иванов14 август, 21.00 часаЛевски - Царско селоГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Христо Пламенов Хаджийски4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Мартин Емилов ВеневСН: Константин Делов Писков15 август, 18.45 часаЛокомотив Сф - ЦСКАГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Йото Валентинов Гарабедов АВАР: Драгомир Руменов МилевСН: Радан Василев Мирянов16 август, 18.45 часаЧерно море - Локомотив ПдГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Костадин Димитров Тановчев4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Никифор Деянов ВелковСН: Антон Симеонов Генов16 август, 21.00 часаБотев Вр - Ботев ПдГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Петър Велизаров Митрев4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Георги Пламенов ТодоровСН: Кирил Петков Йорданов