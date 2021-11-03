Ивайло Стоянов съдия на Славия - Левски, Валентин Железов на ЦСКА София - ЦСКА 1948

Ивайло Стоянов бе определен за главен съдия на дербито на 14-ия кръг на първа професионална футболна лига между отборите на Славия и Левски. Срещата е в събота от 17.30 часа и ще бъде предавана пряко по програма "Хоризонт" на Българското национално радио. В същия кръг Ивайло Стоянов ще отговаря и за ВАР на ЦСКА София - ЦСКА 1948, който също ще бъде предаван пряко по "Хоризонт".



Срещата между двата червени отбора ще бъде ръководена от Валентин Железов. Мачът Лудогорец - Локомотив (Пловдив) е поверен на Драгомир Драганов.

Съдийски назначения за 14-ия кръг:

5 ноември 2021 г., петък, 17:15 ч.ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Румен Емилов Иванов 4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Мартин Емилов Венев СН: Николай Георгиев Ангелов6 ноември 2021 г., събота, 12:30 ч.ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Костадин Димитров Тановчев 4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Александър Ангелов Атанасов СН: Георги Генов Нарлев6 ноември 2021 г., събота, 15:00 ч.ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Красимир Владимиров Миланов 4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Драгомир Руменов Милев СН: Антон Симеонов Генов6 ноември 2021 г., събота, 17:30 ч.ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мирослав Максимов Иванов 4-ТИ: Волен Валентинов Чинков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов СН: Атанас Петров Бозев7 ноември 2021 г., неделя, 15:30 ч.ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Светослав Колев Енчев 4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Станислав Лазаров Станев СН: Ахмед Яшар Ахмед7 ноември 2021 г., неделя, 18:00 ч.ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Христо Пламенов Хаджийски 4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Станислав Георгиев Тодоров АВАР: Милен Дончев Арабаджиев СН: Георги Василев Йорданов8 ноември 2021 г., понеделник, 17:30 ч.ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Николай Неделчев Чакъров 4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов СН: Константин Делов Писко