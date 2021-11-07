Кубинец е номер едно на световното по бокс в Белград

Кубинецът Анди Крус Гомес бе избран за "Най-добър боксьор" на световното първенство по бокс за мъже в Белград. Крус спечели шампионския пояс в категория до 63,5 килограма, като показа страхотен бокс по време на целия турнир, бе безапелационен в мачовете си, забавляваше феновете с танци след победите си и демонстрира огромно уважение към противниците си. Освен наградата за "Най-добър боксьор", Крус получи и наградата за спортсменство на президента на АИБА Умар Кремльов.
За "Най-добър отбор" бе избран участващият за първи път "Отбор на равните възможности", а приза за "Най-добър съдия" получи словашкия съдия Радослав Шимон. В края на церемонията по награждаване бе връчен и официалният флаг на АИБА на Узбекистан - страната, която ще приеме следващото световно първенство през 2023 година.
Медалисти от световното първенство по бокс
Категория до 48 килограма:
1. Темиртас Жусупов (Казахстан)
2. Вутичай Юрачай (Тайланд)
3. Яухени Кармилчик (Беларус) и Сахил Алахвердови (Грузия)
Категория до 51 килограм
1. Сакен Бибосинов (Казахстан)
2. Роско Хил (САЩ)
3. Ахтьом Закиров (Руска боксова федерация) и Тханарат Саенгпхет (Тайланд)
Категория до 54 килограма:
1. Томоя Цубой (Япония)
2. Махмуд Сабирхан (Казахстан)
3. Акаш Кумар (Индия) и Билал Беннама (Франция)
- - - -
Даниел Асенов (България) - отпадна на 1/16-финал
Категория до 57 килограма:
1. Джамал Харви (САЩ)
2. Серик Темиржанов (Казахстан)
3. Самюел Кистоюри (Франция) и Освел Кабайеро Гарсия (Куба)
- - - -
5. Хавиер Ибаниес Диас (България) - отпадна на четвъртфинал
Категория до 60 килограма:
1. Софиан Умия (Франция)
2. Абдумалик Халоков (Узбекистан)
3. Даниял Шахбахш (Иран) и Алекси де ла Крус (Доминиканска република)
- - - -
Кирил Русинов (България) - отпадна на 1/32-финал
Категория до 63,5 килограма:
1. Анди Крус Гомес (Куба)
2. Керем Йозмен (Турция)
3. Ованес Бачков (Армения) и Рийс Линч (Шотландия)
Категория до 67 килограма:
1. Севонрец Оказава (Япония)
2. Омари Джоунс (САЩ)
3. Лаша Гурули (Грузия) и Аблайхан Жусупов (Казахстан)
- - - -
Венсан Киркоров (България) - отпадна на 1/32-финал
Категория до 71 килограма:
1. Юрий Захарийев (Украйна)
2. Вадим Мусаев (Руска боксова федерация)
3. Албан Бечири (Албания) и Сархан Алийев (Азербайджан)
Категория до 75 килограма:
1. Йоенлис Ернандес Мартинес (Куба)
2. Джамбулат Бижамов (Руска боксова федерация)
3. Салваторе Каваларо (Италия) и Веерапон Джонгджохо (Тайланд)
- - - -
Рами Киуан (България) - отпадна на 1/16-финал
Категория до 80 килограма:
1. Аляксей Алфиорау (Беларус)
2. Роби Гонсалес (САЩ)
3. Савели Садома (Руска боксова федерация) и Владимир Мирончиков (Сърбия)
- - - -
Кристиян Николов (България) - отпадна на 1/8-финал
Категория до 86 килограма:
1. Лорен Алфонсо Домингес (Азербайджан)
2. Кено Машадо (Бразилия)
3. Виктор Схелстрете (Белгия) и Ерич Руис Кордоба (Куба)
Категория до 92 килограма:
1. Хулио Сесар ла Крус Пераса (Куба)
2. Азиз Аббес Мухидин (Италия)
3. Мадияр Саидрахимов (Узбекистан) и Енмануел Рейес Пла (Испания)
- - - -
Радослав Панталеев (България) - отпадна на 1/16-финал
Категория +92 килограма:
1. Марк Петровский (Руска боксова федерация)
2. Давит Шалоян (Армения)
3. Найджъл Пол (Тринидад и Тобаго) и Махамад Абдулайев (Азербайджан)
- - - -
Петър Белберов (България) - отпадна на 1/8-финал.
Крайно класиране по медали
Държава Злато Сребро Бронз Общо
1. Куба 3 0 2 5
2. Казахстан 2 2 1 5
3. САЩ 2 2 0 4
4. Япония 2 0 0 2
5. Руска боксова федерация 1 2 2 5
6. Азербайджан 1 0 2 3
Франция 1 0 2 3
8. Украйна 1 0 0 1
9. Тайланд 0 1 2 3
10. Армения 0 1 1 2
Беларус 0 1 1 2
Италия 0 1 1 2
Узбекистан 0 1 1 2
14. Бразилия 0 1 0 1
Турция 0 1 0 1
16. Грузия 0 0 2 2
17. Албания 0 0 1 1
Белгия 0 0 1 1
Доминиканска република 0 0 1 1
Индия 0 0 1 1
Иран 0 0 1 1
Испания 0 0 1 1
Сърбия 0 0 1 1
Тринидад и Тобаго 0 0 1 1
Шотландия 0 0 1 1