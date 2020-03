Черен понеделник за борсите по света заради коронавируса и срива на петролните цени

Паниката на глобалните фондови пазари ескалира в началото на седмицата заради продължаващото разширяване на епидемията от коронавирус по целия свят и след като цените на петрола се сринаха с над 20% в резултат на решението на Саудистска Арабия да започне "ценова петролна война" с Русия.

"Черният понеделник" за световните пазари на акции стартира по време на търговията в Азия, като японският индекс Nikkei се срина с 5,06%, индексът Hang Seng - с 4,23%, китайският Shanghai Composite - с 3%, австралийският S&P/ASX 200 - със 7,32% и южнокорейският Kospi - с 4,18%.

Паниката се пренесе и на европейските борси, където общият индекс Stoxx Europe 600 се понижава с 6,5%, като е на път да отбележи най-драматичен сесиен спад от шокът, който беше причинен през юни 2016-а година, когато британските гласуваха изненадващо в подкрепа на Брекзит (излизане от ЕС).

Най-брутален спад с над 14% бележи индексът STOXX Europe 600 Oil & Gas на петролните и газови компании в резултат на драматичното поевтинява на петрола с над 20%, тъй като Саудитска Арабия стартира "петролна ценова война" с Русия след отказа на Москва да се присъедини към страните от ОПЕК, които се договориха за ново съвместно съкращаване на добивите в рамките на формата "ОПЕК +" с 1,5 млн. барела дневно заради негативното отражение на епидемията от коронавирус върху световното потребление на "черното злато".

Акциите на British Petroleum поевтиняват с 20%, на Royal Dutch Shell - с 14%, на Tullow Oil - с 24%, а на компанията за петролни услуги Saipem - с 19,5%.

Всички подиндекси на Stoxx Europe 600 са оцветени в тъмно червено, като по-солидни спадове има и при автомобилният индекс STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (спад с 8,5%) и индексът на застрахователните компании STOXX Europe 600 Insurance (спад със 7,3%).

Здрав срив с 9% бележи и банковият индекс STOXX Europe 600 Banks на фона на продължаващото паническо бягство към държавните облигации с оглед на техния статута на "инвестиция убежище", което води до ръст на техните цени и до спад на доходността и към рекордни дъна.

Немският индекс DAX 30 се понижава със 7,05%, френският CAC 40 - със 7,22%, а британският FTSE100 - с 6,78%. Най-брутален спад от 10,25% регистрира фондовият индекс на борсата в Милано FTSE MIB с оглед на продължаващото драматично увеличаване на броя на заразените и на починалите от коронавирус в индустриално развитата северна част на Италия.

"Кървавата баня" се очаква да се пренесе и на Уолстрийт на фона на набиращата скорост вирусна епидемия и в САЩ, сривът на фючърсите на американския лек суров петрол с над 20% и спадът на доходността на 10-годишните американски държавни облигации към ново рекордно дъно под 0,4%.

Всички засилва страховете от глобална рецесия и причини спад и на трите основни американски фондови индекси с дневния лимит на търговия от 5%, определен от електронната платформа за търговия на CME Group. Фючърсите на DJIA е понижават с 1255 пункта (спад с 4,87%), на широкия индекс S&P500 - с 4,89% и на технологичния индекс Nasdaq100 - с 4,82%.

Акциите на американските петролни гиганти Chevron Corp и Exxon Mobil Corp се търгуват на извънборсовата търговия със спадове от около 15%, отразявайки свободното падане на цените на петрола. Акциите на банкови гиганти като Citigroup Inc, Bank of America Corp и JPMorgan Chase & Co поевтиняват на извънборсовата търговия с между 9% и 12% в резултат на рекордния спад на доходността на 10-годишните американски държавни облигации.