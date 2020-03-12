Лига Европа, резултати

Манчестър Юнайтед победи като гост ЛАСК с 5:0 в първи осминафинален мач от футболния турнир Лига Европа.

Другите резултати: Айнтрахт – Базел 0:3, Истанбул Башакшехир – Копенхаген 1:0, Олимпиакос – Уулвърхемптън 1:1, Глазгоу Рейнджърс – Байер (Леверкузен) 1:3 и Валфсбург – Шахтьор (Донецк) 1:2.

Срещите Интер - Хетафе и Севиля - Рома бяха отложени заради епидемията от коронавирус.

Реваншите от осминафиналите в Шампионска лига Манчестър Сити - Реал Мадрид и Ювентус - Олимпик Лион също бяха отложени за неопределено време, съобщиха от УЕФА.