Неофициално отбелязваме Деня на "Междузвездни войни"

Феновете на култовата космическа сага по света днес неофицално отбелязват Деня на "Междузвездни войни", пишат в. "Дейли стар" и в. "Дейли експрес", цитирани от БТА.



Поредицата, създадена от Джордж Лукас, се сдоби с предана фенска маса след излизането на първия филм през 1977 г. Традицията да се отбелязва Денят на "Междузвездни войни" няма комерсиален аспект. Честването е просто начин поклонниците на космическата сага да засвидетелстват предаността си.

На този ден почитателите обикновено се поздравяват с "Нека четвърти май бъде с теб" ( May the fourth be with you) - заигравка с култовата реплика "Нека Силата бъде с теб" от "Междузвездни войни".

По случай неофициалния празник изданията припомнят някои любопитни факта за култовата филмова сага:

Йода в познатия му вид можеше и да не съществува



Учителят на джедаите Йода - един от най-знаковите персонажи на поредицата, можеше и да не съществува в познатия му за феновете вид. Първоначалната идея на създателя на "Междузвездни войни" Джордж Лукас е ролята на Йода да бъде изиграна от маймуна, която носи маска и пръчка-бастунче. В последния момент Лукас се ориентира към странното създание, каквото представлява Йода във филмите от космическата сага.

Харисън Форд и скромният му първоначален хонорар



Най-успешният актьор от поредицата "Междузвездни войни", Харисън Форд, е получил само 10 000 долара за ролята си в първия излязъл на екран филм "Междузвездни войни: Епизод IV - Нова надежда" (1977). Шест години по-късно Форд "прибира" внушителните за времето си 500 000 долара за участието си в "Завръщането на джедаите" (1983).

Люк Скайуокър можеше да е Люк Старкилър

Централният персонаж в оригиналната трилогия Люк Скайуокър първоначално е бил наречен Люк Старкилър. Това име се запазва до началото на снимките. За късмет презимето на героя не се споменава в пред-продукцията на първия филм, така че сценаристите лесно правят прехода към Скайуокър.

Групата "Ен Синк" изпълнява камео роля в "Междузвездни войни: Епизод II - Клонираните атакуват" (2002).



Една от най-популярните момчешки групи по онова време "Ен Синк" получава камео роля в "Междузвездни войни: Епизод II - Клонираните атакуват" по молба на дъщерите на Джордж Лукас. Въпреки че първоначално изпълнява желанието на момичетата, Лукас впоследствие изрязва сцената с участието на групата от окончателния вариант на филм.

Не всички от екипа са очаровани от първия филм

Британският актьор сър Алек Гинес, който се превъплъщава в образа на Оби-Уан Кеноби, не остава очарован, когато прочита сценария за първата лента. Гинес дори определя филма като "приказен боклук". Въпреки това актьорът проявява финансова далновидност, сключвайки сделка за процент от приходите.

Катастрофата на Марк Хамил намира място в "Междузвездни войни"

Седмици преди началото на снимките за "Империята отвръща на удара" Марк Хамил, който изпълнява ролята на Люк Скайуокър, претърпява автомобилна катастрофа. За да "обяснят" сериозните травми по лицето на актьора, сценаристите добавят във филма сцената с нападението на чудовището уампа.

Извънземното също участва в "Междузвездни войни"

Извънземното - популярният пришълец от едноименния филм на Стивън Спилбърг, също се озовава във вселената на "Междузвездни войни"...или по-скоро неколцина негови събратя. Макар във филмите от поредицата да липсват каквито и да е препратки към расата им, група извънземни могат да бъдат забелязани в Галактическия сенат.

Смята се, че поредицата "Междузвездни войни" е вдъхновена от филмите "Телохранител" и "Тайната крепост" на прочутия японски режисьор Акира Куросава.

Наименованието "джедай" на рицарите от Джедайския Орден идва от "джидай-геки" - японските исторически филми за самураи.



Рожденият ден на създателя на "Междузвездни войни" Джордж Лукас не е на 4 май, а на 14 май. Първите шест филма от поредицата излязоха на екран през май, а последните три - през декември.

Колко пръста има Йода

Във филма "Междузвездни войни: Епизод I - Невидима заплаха" - първия хронологично, но четвърти по реда на създаването им, учителят Йода има по три пръста на краката, докато куклата, използвана в "Империята отвръща на удара" и "Завръщането на джедаите", както и дигиталният модел от "Междузвездни войни: Епизод III - Отмъщението на ситите", са с по четири пръста. Лицето на Йода, и по-специално очите, са вдъхновени от Алберт Айнщайн.

През 2011 г. възпоменателни монети "Междузвездни войни" стават законно платежно средство на тихоокеаннския остров Ниуе.

Репликата "Имам (много) лошо предчувствие за това" присъства във всеки филм от поредицата.

Името на симпатичния робот Ар Ту-Ди Ту (R2-D2) е взето от разговорния език на звукооператорите в киното.

Дизайнът на кораба "Хилядолетния сокол" е базиран върху хамбургер.