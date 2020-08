"Образи от кота нула" от 11 септември в СГХГ

Документална изложба показва опустошенията и реконструкцията на Световния търговски център в Ню Йорк. "След 11 септември: образи от кота нула" ще бъде представена у нас от 11 септември до 25 октомври в Софийската градска художествена галерия, съобщиха от платформата "Майстори на фотографията".

Ограден и класифициран като местопрестъпление, на 11 септември 2001 г. районът е затворен за всички фотографи, освен оскъдната информация за активистите в охраняваното заграждение, станал известен като "забраненият град". Това, което се случва на кота нула през месеците след трагедията, остава строго пазена тайна, но един фотограф заснема всичко. Джоел Майеровиц е единственият, извоювал си безпрепятствен достъп до мястото. Снимките му описват трансформацията през следващите девет месеца - от пълно опустошение до реконструкцията на основите.

Майеровиц запечатва усилията на множеството полицаи, пожарникари, строителни работници, инженери и доброволци, помогнали в процеса на почистване. Образите на физическа разруха и емоционална сила запечатват в снимките моментите на смелост, състрадание и солидарност, настъпили там.

Кадрите са част от постоянната колекция на Музея на Ню Йорк.



Роденият през 1938 г. Джоел Майеровиц е определен като един от най-влиятелните улични фотографи и основоположник на новата цветна фотография. Двукратен носител е на наградата Guggenheim Fellow, получава също отличията National Endowment for the Arts и National Endowment for the Humanities awards, медал на Кралското фотографско общество, Deutscher Fotobuchpreis, както и наградата на Leica - Hall of Fame Award. Има над 30 издадени книги и над 350 самостоятелни и групови изложби в музеи и галерии по целия свят.