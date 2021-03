Паоло Фрезу с брилянтен троен албум

Март е месецът на един от "кръстниците" ни - сардинският композитор, продуцент и най-вече тромпетист, Паоло Фрезу, който току-що се присъедини към клуба 60+ с брилянтен троен албум и необичаен спектакъл. Всяка седмица ще представяме част от това празненство на сетивата - началото е с първия албум и сайдмените му Дидерик Виселс и бившите партньори на Кийт Джарет и Ян Гарбарек, Пале Даниелсен и Йон Кристенсен.



Първото заглавие е многозначително - "Here Be Changes Made", следващото е съвсем различно: "Sleep (Emma's Lullaby)", а третото ни връща в друга приспивна песен, традиционна за тази част от Италия: "Ninna Nanna Pitzinnu".



Продължението също има скандинавски оттенък, но не само - лидерът е гостувалият ни преди години датски китарист Якоб Бро, а ударните са на испанеца Хорхе Роси. Парчетата са "Beautiful Day" и "Morning Song".



Финалът, както е прието в последно време, е с рядък концертен запис на Чик Кърия - медлито от "Armando's Rhumba/Brasilia/Someone To Watch Over Me/I Didn’t Know What Time It Was".

Нощта е млада!

Начало е в 23 ч. на вълните на Радио София.