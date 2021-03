Бразилска, италианска и аржентинска музика с Фрезу, Бонавентура и Мораленбаум

Във второто ни мартенско предаване поредицата за 60-годишнината на Паоло Фрезу продължава с албума му с Даниеле Бонавентура и Жак Мораленбаум.

От него слушаме бразилска, италианска и аржентинска музика: Samba em Preludio, O Que Tinha de Ser, Eg-gua - Laude novella, I nostri occhi, i nostri pensieri , Te Recuerdo Amanda.

Когато Паоло Фрезу стана кръстник на предаването ни, с него бе и кубинският пианист Омар Соса. Току-що излезе източно-африканското музикално пътешествие на Омар Соса. За начало - дуото му с мадагаскарския музикант Раджери, част от триото 3МА. Името на парчето им е Tsiaro Tsara.



Продължението е с румънския цигулар Флорин Никулеску, гостувал ни в София като част от „Джипси проджект” на Бирели Лагрен. От албума му „Времето на цигулките” е посветената на кумирите му Suite for Michel, Stephane, Jean-Luc & Didier.



Финалът отново е с рядък концертен запис на Чик Кутия със стандартите How Deep Is The Ocean, Pannonica и Round about Midnight.

Нощта е млада!

"Слънчев джаз+" започва в 23 ч. по Радио София.