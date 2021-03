Четирима автори в една изложба с две локации споделят вятъра

Обновената галерия на Гьоте институт - България отвори врати за публиката с изложбата на четирима млади автори от Франкфурт на Майн „Сигурно е просто вятърът“ (Pretty sure it’s just the wind). Други работи на същите творци се откриват под същото заглавие в пространството Swimming Pool.

„Сигурно е просто вятърът“ е проект на куратора Виктория Драганова, който може да се види до 10 април в галерията на Гьоте-институт - България и Swimming Pool. Изложбата показва различни творби на двете места – дело на четирима студенти от легендарната академия за изкуства Städelschule във Франкфурт на Майн. Артистите са от Южна Корея, САЩ и България.

Миньок Ан е от Чунгджу, Южна Корея, живее и работи във Франкфурт на Майн. Завършил е университета в Кайвон, Южна Корея, учил е в Академията за изкуство и дизайн (AKI ArtEZ) в Холандия, а в момента учи в Städelschule. Последните му творби са показвани в Южна Корея през 2020 г, във Villa Hamillton и в Space stroke.

Со Йеон Ким е родена в Сеул, от години е във Франкфурт на Майн. Тя е бакалавър от Cornell University в Ню Йорк, a в момента учи в Städelschule, Франкфурт и в Bard College, Ню Йорк. Со Йеон работи с рисунки, принтове и колажи, разглеждайки идеи за несъвършени, скитащи се, неловки и енергични тела и тяхното позициониране на платното и в пространството.

Кристина Ловаас е от Минеаполис, Минесота, САЩ. Завършва две бакалавърски степени по история на изкуството и по изящни изкуства в Cornell University в Ню Йорк, а в момента учи в Städelschule. Сред последните ѝ участия в изложби са: „DENKRAUM DEUTSCHLAND“ в Pinakothek der Moderne (2020), „Lash 23“ в Nassauischer Kunstverein, Висбаден (2019), „A Good Life’s Sleep“ в Kornhäuschen, Ашафенбург (2019), „To Let Things Slide“, Lovaas Projects (2019).

Радослав Нинов-Руди е от Тетевен, България. През 2015 г. завършва бакалавърска степен по изобразително изкуство в Goldsmiths University of London, а в момента продължава образованието си в академията Städelschule във Франкфурт. Сред последните му изложби са: Liste Showtime Pop-up – галерия Sariev, Пловдив (2020), ORBIT, Messeturm, Франкфурт (2020), Not cancelled Еast x South-галерия Sariev (2020), Sariev Selfisolation – галерия Sariev (2020), Good weather, галерия Ginsberg, Лима (2020), The Artist Collector’s Dream – галерия Continua, Сан Джиминяно (2020), Gravitiy Works Only When You Look Down – галерия „Васка Емануилова“, София.

Очаквайте на 12-и март в "Аларма" цялото интервю с Виктория Драганова – куратор на изложбата „Сигурно е просто вятърът“.

max volume / Разговор на Ася Чанева с Виктория Драганова в ''Аларма''

Снимки – Гьоте институт и БНР