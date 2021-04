Сицилианката Стефания Патане с откъси от последната ѝ продукция

Смелостта да опитваш - така можем да резюмираме силното дамско лидерско начало на "Слънчев джаз+".



Първата участничка е френската тромпетистка Ерел Бесон, наше откритие на фестивала "Джаз под ябълковите дървета" преди около десетина години. Новото в последните ѝ продукции е доброто вокално допълнение на въздушния ѝ почерк, благодарение на швейцарката Изабел Сьорлинг. Композициите са: "Аpres La Neige","Lulea's Sunset", "Angel's Dance" и "Patitoune".

Сицилианката Стефания Патане също не е ново име в плейлиста - най-вече на слушателите на стрийма ни "Дуенде" - тук я слушаме с откъси от последната ѝ продукция: "Combimbi" и "Vai Via".

В отделен материал тук ви разказахме повече за един от гостите на "Джаzz+ фестивал" преди години - датският китарист Якоб Бро, сега го слушаме в новото му трио с парчето "Sound Flower".

Продължението е с друго трио, този път италианско - Франческо Негро и "Aspettando il tempo".

Финалът е с дуето на двама световни любимци, единият от които също сме имали удоволствието да ви представим на живо в зала 1 на НДК: Ян Гарбарек и Кийт Джарет в "Long As You Know You’re Living Yours".

