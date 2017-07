Gangnam Stylе изгуби статута си на най-гледан видеоклип в Ютюб

Хитът "See You Again" на Уиз Калифа и Чарли Пут детронира "Gangnam Stylе" на корееца Сай като най-гледания видеоклип в Ютюб, съобщи Би Би Си. Баладата, написана за филма "Бързи и яростни 7" в памет на покойния Пол Уокър, е гледана 2 895 373 709 пъти.



"Gangnam Stylе" успя да запази статута на най-популярно видео пет години. Клипът беше стриймван толкова много, че "счупи" брояча на Ютюб, като надхвърли максималния възможен брой на гледания - 2 894 426 475.



"See You Again" беше най-продаваната песен в света през 2015 г. Тя получи номинации както за награда "Грами", така и за "Оскар".



Видеоклипът към нея беше гледан 1 милиард пъти в Ютюб за шест месеца и 2 милиарда пъти към миналия септември. Статутът му на първенец в Ютюб обаче може да е кратък, защото летният хит "Despacito" на Луис Фонси вече е гледан 2,5 милиарда пъти за шест месеца и няма признаци интересът към него да намалее.

