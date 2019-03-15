Английски сблъсък на 1/4-финалите в Шампионската лига

Изтиглен беше жребият за четвъртфиналите в Шампионската лига, сезон 2018/19:
Двойките:
Аякс (Холандия) - Ювентус (Италия)
Ливърпул (Англия) - Порто (Португалия)
Тотнъм (Англия) - Манчестър Сити (Англия)
Манчестър Юнайтед (Англия) - Барселона (Испания)
Двойките за полуфиналите:
Тотнъм (Англия)/Манчестър Сити (Англия) - Аякс (Холандия)/Ювентус (Италия)
Манчестър Юнайтед (Англия)/Барселона (Испания) - Ливърпул (Англия)/Порто (Португалия)
Четвъртфиналите ще се играят на 9/10 април и 16/17 април. Полуфиналите са на 30 април/1 май и 7/8 май.
Финалът е на 1 юни в Мадрид.