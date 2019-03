Електронната платформа за търговия Tradeweb планира първоначално публично предлагане на акции (IPO)

Базирана в Ню Йорк електронна платформа за търговия Tradeweb Markets Inc. обяви в понеделник, че започва "роудшоу" за първоначално публично предлагане (IPO) на обикновени акции от клас А.

Компанията съобщи, че ще предложи около 27,3 милиона акции на цена между 24 и 26 долара на акция, като първоначалната пазарна стойност на Tradeweb ще бъде около 5,78 млрд. долара. Поръчители на първоначалното публично предлагане на акции ще бъдат банките JP Morgan Chase & Co., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley, като те ще имат възможност да закупят допълнително четири милиона акции. Постъпленията от предстоящото IPO, които се очаква да достигнат близо 710 млн. долара, ще бъдат използвани за закупуване на дялови участия от съществуващи банкови акционери.

Акциите на Tradeweb Markets Inc. ще търгува под символа "TW" на борсата Nasdaq.