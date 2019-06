Негативен старт на Уолстрийт в края на една силна седмица за американските борси

Пазарите на акции на Уолстрийт стартираха с понижения търговията в петък като реакция на днешни слаби икономически данни от Китай и в резултат на предупреждение на голямата американска технологична компания Broadcom за всеобхватно отслабване на световното търсене на микропроцесорна теника в резултат на търговския конфликт САЩ - Китай и на експортните рестрикции спрямо "Хуавей" (Huawei).

Индустриалното производство на Китай отбеляза през май най-слабо повишение от 17-години насам, като дълготрайните бизнес инвестиции също продължиха да отслабват. Единствено китайските продажби на дребно отбеляза по-добър от очакваното отскок след много слабото им представяне през април.

Ескалиращото напрежение в Близкия Изток и по специално по оста САЩ - Иран също допринася за днешната липса на инвеститорски "риск-апетит" на глобалните капиталови пазари.

Инвеститорите на Уолстрийт дори игнорираха доста силните данни за продажбите на дребно и за индустриалното производство в САЩ през май, тъй като тези данни могат да охладят спекулативните очаквания в последно време за скорошно намаляване на лихвите от страна на Федералния резерв.

Индексът DJIA и широкият индекс S&P500 стартираха днешната търговия с понижения от около 0,3%, а технологичният Nasdaq Composite - с 0,6%.

Под най-силен натиск от продажби се намират акциите на технологичните компании, след като компанията Broadcom направи изненадващо мрачни прогнози, предполагащи, че полупроводиковата индустрия няма да успее да се възстанови в близките месеци.

Акциите на Broadcom се понижават с близо 7%, след като голямата компания за микропроцесори намали своите прогнози за годишните приходи с цели 2 млрд. долара, обвинявайки за това търговския конфликт САЩ-Китай и наложените експортни ограничения на китайския технологичен гигант Huawei Technologies Co Ltd.

Предупреждението на Broadcom засегна негативно целия технологичен сектор, като общия Philadelphia Semiconductor index на компаниите за полупроводникова техника се понижава с цели 3%.

Солиден спад бележат кациите на водещи технологични компании като Micron Technology Inc. (понижение с 2,9%), Texas Instruments Inc. (с 3,5%), Skyworks Solutions Inc. (с 3,44%), Nvidia Corp. (с 3,23%), Advanced Micro Devices Inc. (с над 4%), Qualcomm Inc. (с 1,77%), Western Digital Corp. (с 3,55%) и Intel Corp. (с 1,33%).

Акциите на Apple Inc. поевтиняват с 1,4%, тъй като компанията Broadcom е важен доставчик за производителя на iPhone.