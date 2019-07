"Гугъл" и "Хуавей" са разработвали нов смарт спийкър преди наложената от Тръмп забрана

Технологичният титан "Гугъл" (Google) и китайският производител на смартфони "Хуавей" (Huawei Technologies Co. Ltd.) са разработвали нов "умен говорител" (smart speaker), преди президентът на САЩ Доналд Тръмп да ограничи достъпа на американските технологични доставчици до Huawei, съобщи в понеделник компанията The Information, цитирайки източници, запознати с въпроса.

Преди забраната на Тръмп, планът на "Хуавей" е бил да представи новия смарт спийкър на технологичното изложение IFA в Берлин през септември, посочва медията. The Information добави, че "умният говорител", който е бил поддържан от Google Assistant, е бил насочен към пазарите извън Китай и че китайската компания се надявала да го продаде онлайн в САЩ.

В средата на май обаче "Хуавей" беше поставен в т.нар. "черен списък" на Министерството на търговията на САЩ заради участие в дейности, "които противоречат на националната сигурност на Съединените щати".

Китайският технологичен гигант получи временна 90-дневна отсрочка, когато Търговският департамент на САЩ му предостави временен лиценз, забавяйки наложената забрана с 90 дни. Впоследствие китайската компания предприе правни действия срещу САЩ, заявявайки, че Вашингтон не е успял да докаже, че "Хуавей" е заплаха за националната сигурност.