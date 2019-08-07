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Лидерът на Заря няма да играе срещу ЦСКА-София

| обновено на 07.08.19 в 15:25
Громов (в бяло) остана в Украйна.
Снимка: ЕПА/БГНЕС

Звездата на Заря (Луганск) Артьом Громов ще пропусне утрешния мач с ЦСКА-София от Лига Европа, информира football24.ua. Двубоят е в четвъртък от 20:30 часа.

29-годишният офанзивен халф, който вкара единствения гол за победата в реванша с Будучност, не бе включен в групата от 20 състезатели на треньора Виктор Скрипник.

В Луганск остана и грузинският вратар Заури Махарадзе, който бе титуляр в домакинския мач с тима от Подгорица. В групата обаче е включен взетият под наем от Динамо (Киев) Назарий Русин. Извън състава е и новото бразилско попълнение Лазио.

Групата на Заря (Луганск) за София

Вратари - Никита Шевченко, Никола Василий;

Защитници: Йоел Абу-Ханна, Никита Каменюк, Богдан Михайличенко, Евгений Чеберко, Олександър Тимчик, Виталий Вернидуб;

Полузащитници: Дмитрий Иванисеня, Игор Чайковский, Леван Арвеладзе, Егор Шалфеев, Богдан Леднев, Максим Лунев, Владислав Кабаев, Владислав Кочергин, Владлен Юрченко, Дмитрий Хомченовский;

Нападатели: Филип Будковский, Назарий Русин.
БНР Новини Спорт    Громов Заря Луганск Лига Европа ЦСКА-София
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