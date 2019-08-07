Лидерът на Заря няма да играе срещу ЦСКА-София

Звездата на Заря (Луганск) Артьом Громов ще пропусне утрешния мач с ЦСКА-София от Лига Европа, информира football24.ua. Двубоят е в четвъртък от 20:30 часа.



29-годишният офанзивен халф, който вкара единствения гол за победата в реванша с Будучност, не бе включен в групата от 20 състезатели на треньора Виктор Скрипник.





В Луганск остана и грузинският вратар Заури Махарадзе, който бе титуляр в домакинския мач с тима от Подгорица. В групата обаче е включен взетият под наем от Динамо (Киев) Назарий Русин. Извън състава е и новото бразилско попълнение Лазио.





Групата на Заря (Луганск) за София





Вратари - Никита Шевченко, Никола Василий;





Защитници: Йоел Абу-Ханна, Никита Каменюк, Богдан Михайличенко, Евгений Чеберко, Олександър Тимчик, Виталий Вернидуб;





Полузащитници: Дмитрий Иванисеня, Игор Чайковский, Леван Арвеладзе, Егор Шалфеев, Богдан Леднев, Максим Лунев, Владислав Кабаев, Владислав Кочергин, Владлен Юрченко, Дмитрий Хомченовский;





Нападатели: Филип Будковский, Назарий Русин.