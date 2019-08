Силен спад на Уолстрийт след подновени страхове за предстояща рецесия

Акциите на Уолстрийт се оказаха под много силен натиск от продажби в началото на търговията в сряда, заличавайки изцяло техния солиден растеж само ден по-рано, тъй като серията слаби икономически данни от Китай и Германия в комбинация с феномена "обърната крива на доходност" на американския дългов пазар поднови инвеститорски страхове за предстояща рецесия.

Влошаването на китайското икономическо представяне през юли и свиването на БВП на Германия през второто тримесечие допринесоха за рязко понижение на доходността на държавните облигации в световен план и по-специално на американските книжа.

Доходността на 10-годишните книжа на САЩ се понижи под тази на 2-годишните книжа за пръв път от юни 2007-а година, като от историческа гледна точка този феномен, известен като "обърната крива на доходност", е доста добър индикатор за предстояща икономическа рецесия.

Подновените страхове за наближаваща рецесия парираха вчерашния позитивен ефект на Уолстрийт от решението на администрацията на Доналд Тръмп да отложи за 15-и декември въвеждането на мита от 10% върху вноса на някои китайски стоки, главно от областта на електрониката, но въпреки това от 1-ви септември САЩ ще наложат 10 процентно мито върху списък с над 1000 вида внасяни от Китай стоки.

Около час след началото на днешната търговия на Уолстрийт индексът DJIA вече се понижава с близо 500 пункта (спад с 1,90%), заличавайки вчерашен ръст с 372 пункта (с 1,4%). Широкият индекс S&P500 пък се понижава с 1,89%, а технологичният Nasdaq Composite - с 2,14%, след като и приключиха вчерашната търговия със силния повишения съответно с 1,48 и с 1,98%.

Днешното ново драматично понижаване на доходността на американски облигации се отразява най-негативно на банковите акции, тъй като рентабилността на банковият сектор е най-уязвима от по-ниските лихви. Акциите на Bank of America Corp. поевтиняват с 3,26%, на JPMorgan Chase & Co. - с 3,2%, на Goldman Sachs - с 3,38%, на Wells Fargo & Co - с 2,98% и на Morgan Stanley - с 3,85%.

Спадът на акциите на JPMorgan Chase с 3,2%, на Exxon Mobill - с 2,85%, както и на Caterpillar - с 2,61% и на 3M - с 2,72% са в основната на рязкото понижение на индекса на сините чипове DJIA с близо 500 пункта (с 1,9%).

Технологичният сектор също се намира под силен натиск от продажби, като акциите на Apple се понижават с 1,91%, заличавайки част от техния вчерашен ръст с 4%, а Philadelphia Semiconductor Index, включващ компании за производство на микропроцесори, се понижава с 2,75%.