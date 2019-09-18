ЦСКА (Москва) тръгна за Разград с 19 футболисти

С група от 19 футболисти потегли тази сутрин руският ЦСКА (Москва) за България, където утре от 22 часа в Разград ще се изправи срещу българския първенец Лудогорец в среща от първия кръг на груповата фаза в Лига Европа.



От състава на Виктор Гончаренко липсват контузилия се в последния шампионатен мач бранител Седрик Гогуа, както и Виктор Васин, Кирин Набакин, Георги Шенников, Алан Дзагоев.

Групата на отбора за мача с Лудогорец:

Вратари

Игор Акинфеев, Иля Помазун;

Защитници

Марио Фернандес, Хордур Магнусон, Наир Тикнизян, Звонимир Шарлиа, Игор Дивеев, Вадим Карпов, Максим Елеев;

Полузащитници

Илзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Лукас Сантос, Яка Бийол;

Нападатели

Фьодор Чалов, Такума Нишимура;



