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ЦСКА (Москва) тръгна за Разград с 19 футболисти

Отборът на ЦСКА (Москва)
Снимка: Официален сайт на ЦСКА (М)

С група от 19 футболисти потегли тази сутрин руският ЦСКА (Москва) за България, където утре от 22 часа в Разград ще се изправи срещу българския първенец Лудогорец в среща от първия кръг на груповата фаза в Лига Европа.

От състава на Виктор Гончаренко липсват контузилия се в последния шампионатен мач бранител Седрик Гогуа, както и Виктор Васин, Кирин Набакин, Георги Шенников, Алан Дзагоев.

Групата на отбора за мача с Лудогорец:

Вратари
Игор Акинфеев, Иля Помазун;

Защитници
Марио Фернандес, Хордур Магнусон, Наир Тикнизян, Звонимир Шарлиа, Игор Дивеев, Вадим Карпов, Максим Елеев;

Полузащитници
Илзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Лукас Сантос, Яка Бийол;

Нападатели
Фьодор Чалов, Такума Нишимура;
БНР Новини Спорт    Акинфеев Лига Европа Лудогорец ЦСКА-Москва
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