САЩ вкарават в търговския си "черен списък" още осем китайски технологични компании

Правителството на САЩ разшири своя търговски "черен списък", включвайки в него някои от най-добрите стартъпи за изкуствен интелект в Китай, наказвайки по този начин Пекин за отношението му към уйгурските мюсюлмани и други, предимно мюсюлмански етнически малцинства в страната.

Този ход на Вашингтон рискува да повиши напрежението преди ключовите търговските преговори на високо ниво между САЩ и Китай, които ще се проведат към края на седмицата (на 10-и и 11-ти октомври), предаде Ройтерс.

Почти сигурно е, че решението ще доведе до остър отговор от страна на Пекин, тъй като в "черния списък" на САЩ ще бъдат включени освен 20 китайски бюра за обществена сигурност и осем технологични компании, включително световноизвестната фирма за видеонаблюдение Hikvision, както и лидери в технологията за разпознаване на лица като стартъп компаниите SenseTime Group Ltd. и Megvii Technology Ltd.

Това означава, че китайските компании ще бъдат възпрепятствани да купуват отделни компоненти от американски фирми без преди това да има одобрение от правителството на САЩ. Подобен ход предприеха американските власти през месец май, когато вкараха в търговския "черен списък" китайския технологичен гигант "Хуавей" (Huawei Technologies Co Ltd.) от съображения за национална сигурност.

Американски официални представители заявиха, че решението от понеделник вечерта не е обвързано с възобновяването на търговските преговори през тази седмица, но това само по себе си не е сигнал за отказ от твърдата позиция на президента на САЩ Доналд Тръмп в момент, когато двете най-големи икономики в света се стремят да прекратят своята 15-месечна търговска война.

Пазарната стойност на компанията за видеонаблюдение Hangzhou Hikvision Digital Technology се оценява на 42 млрд. долара, което я определя като най-големият производител на съоръжения за видеонаблюдение в света.

Сред останалите седем китайски компании, включени в "черния списък" на американското търговско министерство, са и Zhejiang Dahua Technology, IFLYTEK Co, Xiamen Meiya Pico Information Co и Yixin Science and Technology Co. Освен тези фирми, така нареченият "Списък на дружествата" ще включва бюрото за сигурност и 19 подчинени на него агенции в Синдзян-уйгурски автономен регион, посочиха източниците на Ройтерс.

Очаква се Министерството на търговията на САЩ да обяви официални по-късно днес допълването на търговския "черен списък".