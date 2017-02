Унгарската лента "За тялото и душата" на режисьорката Илдико Енеди получи наградата за най-добър филм на кинофестивала в Берлин

Филмът на унгарската режисьорка Илдико Енеди “За тялото и душата“ получи голямата награда „Златната мечка“ на Берлинския филмов фестивал „Берлинале”. Филмът спечели още три награди – на Икуменическото жури, на Международната федерация на кинопресата (FIPRESCI) и на вестник "Берлинер моргенпост". „Златна мечка“ отиде и при режисьора и сценариста Диего Аранте за късометражния му филм "Малкият град" като най-добър в своята категория. Финландският режисьор Аки Каурисмеки спечели „Сребърната мечка“ за лентата „От другата страна на надеждата“ (The Other Side of Hope). Критиците прогнозираха награда за филма, най-вече заради темата му, която е злободневна за Европа – бежанската криза. Гран-при на журито отиде при режисьора Ален Гомиш с филма му "Фелисите" (Felicite). Актьорът Георг Фридрих, изиграл главната роля във фирма „Ярки нощи“ (Bright Nights), отнесе „Сребърната мечка“ за най-добра мъжка роля. Аналогична награда спечели южнокорейската актриса Ким Мин Хи за женската роля във филма “Самотна нощ на плажа“ на режисьора Хон Сан Су.