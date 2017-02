Програмата на Еврокласик ноктюрно от 1 до 10 март 2017 година

1 март

Първо и второ действие на операта „Тамерлан” от Георг Фридрих Хендел (1685-1759). Изпълняват: Карло Вистоли (контра-тенор - Тамерлан), Франсиско Фернандес-Руеда (тенор - Баязед), Емьоке Барат (сопрано - Астерия), Габриел Диас (контра-тенор Андронико), Марион Тасу (сопрано - Ирене), Стефан Брун (бас - Леоне), Ансамбъл Les Ambassadeurs с диригент Алексис Косенко

3.00 часа - Първо действие на операта

4.12 часа - Второ действие на операта



2 март

Свири Симфоничният оркестър на Румънското радио. Диригент - Николае Молдовяну.

3.00 часа - Карл Мария фон Вебер (1786-1826), Увертюра към операта „Вълшебният стрелец”.

3.12 часа - Пол Константинеску (1909-1963), Троен концерт за цигулка, виолончело и пиано. Солисти: Рафаел Бутару (цигулка), Разван Сума (виолончело) и Ребека Омордиа (пиано).

3.40 часа - Модест Мусогрски /Морис Равел - „Картини от една изложба”.

4.14 часа - Антонио Вивалди (1678-1741), Концерт в ре мажор Grosso mogul. Изпълняват: Елизабет Валфиш (барокова цигулка) и Австралийски Бранденбургски оркестър. Диригент - Пол Дайер.

4.29 часа - Роберт Шуман (1810-1856), Соната за пиано №1 във фа диез минор, опус 11. Изпълнява Маурицио Полини.



3 март

Изпълнения на Симфоничния оркестър на Хърватското радио и телевизия. Диригент - Младен Тарбук.

3.00 часа - Благой Берса (1873-1934) (реставрирана партитура от Младен Тарбук) Оркестрово ноктюрно „Нощ в Елада” (по Акрополи), опус 31.

3.12 часа - Божидар Широла (1889-1956), Симфонична поема „Ноктюрно” за сопран и оркестър. Солист: Илиана Корач Теклич (сопрано).

3.43 часа - Игор Стравински (1882-1971), Симфония на псалмите.

4.07 часа - Оливие Месиен (1908-1992), „Квартет за края на времето” за кларинет, пиано, цигулка и виолончело. Изпълняват: Кая Данчовска (цигулка) Едгар Моро (виолончело), Мишел Льотек (кларинет) и Йол Юм Сон (пиано).

4.57 часа - Естер Меги (1922), Duo rahvatoonis за флейта и цигулка. Изпълняват Яан Ун (флейта) и Улрика Кристиан (цигулка).



4 март

Изпълнения на Симфоничния оркестър на Би Би Си. Диригент Сър Ендрю Дейвис.

3.00 часа - Пьотр Илич Чайковски (1840-1893), Симфонична фантазия „Буря”, опус 18.

3.24 часа - Антъни Рейн (1936), „На земя, море и небе” за хор и оркестър (с участието на хора на Би Би Си).

3.52 часа - Макс Брух (1838-1920), Концерт за цигулка №1 в сол минор, опус 26. Солист: Рей Чен.

4.19 часа - Ралф Воън Уилямс (1872-1958), „Към непознатия регион” за хор и оркестър (с участието на хора на Би Би Си).

4.31 часа - Йоханес Брамс (1833-1897), Соната за виолончело №1 в ми минор, опус 38. Изпълняват Сирил Скерянец (виолончело) и Мойка Пучели (пиано).



5 март

Изпълнения на ансамбъл „Ил Джардино Армонико” с диригент Джовани Антонини

3.00 часа - Георг Фридрих Хендел (1685-1789), Кончерто гросо в ре мажор, опус 6 №5.

3.17 часа - Антонио Вивалди (1678-1741) „Магнификат”. С участието на: Лидия Тойшер (сопрано), Мария Еспада (сопрано), Мари-Клод Шапиюс (мецосопрано), Флориан Бьош (баритон) и Хора на Баварското радио с диригент Петер Дийкстра.

3.37 часа - Йохан Себастиан Бах (1685-1750) „Магнификат” в ре мажор. С участието на Лидия Тойшер (сопрано), Мария Еспада (сопрано), Мари-Клод Шапиюс (мецосопрано), Флориан Бьош (баритон) и хора на Баварското радио с диригент Петер Дийкстра.

4.04 часа - Антонио Вивалди (1678-1741), Et in terra pax hominibus из „Глория“ в ре мажор. С участието на Хора на Баварското радио с диригент Петер Дийкстра.

4.09 часа - Антонио Вивалди (1678-1741]), Cum Sancto Spiritu из „Глория” в ре мажор. С участието на Хора на Баварското радио с диригент Петер Дийкстра.

4.13 часа - Ерки Мелартин (1875-1937), „Лесни пиеси”, опус 121 (Canto Religioso; Mattinata; Nocturne; Berceuse; Menuetto) Изпълняват: Арто Норас (виолончело) и Тапани Валста (пиано).

4.29 часа - Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Концерт за пиано и оркестър №20 в ре минор. Изпълнява Хавард Гимде с оркестъра на Норвежкото радио. Диригент - Милан Хорват.



6 март

Изпълнения на Хора на Шведското радио с диригент Петер Дийкстра

3.00 часа - Золтан Кодай (1882-1967), Missa brevis. Солисти: Лиза Карлиот (сопрано), Джени Ериксон Нордин (сопрано), София Никласон (сопрано), Кристане Хьолунд (контраалт), Фредрик Матсон (тенор) и Матиас Брорсон (бас). С участието на Матиас Вагер (орган).

3.35 часа - Ингвар Лидхолм (1921), Libera Me.

3.49 часа - Золтан Кодай (1882-1967), Laudes organ. Солисти: Лиза Карлиот (сопрано), Джени Ериксон Нордин (сопрано), София Никласон (сопрано), Кристане Хьолунд (контраалт), Фредрик Матсон (тенор) и Матиас Брорсон (бас). С участието на Матиас Вагер (орган).

4.11 часа - Золтан Кодай (1882-1967), Summer evening (Лятна вечер). Изпълнява оркестърът на Унгарското радио. Диригент – Георги Лехел.

4.29 часа - Золтан Кодай (1882-1967), Адажио за кларинет и пиано. Изпълняват Калман Беркес (кларинет) и Золтан Кочиш (пиано).

4.37 часа - Золтан Кодай (1882-1967), „Виенски часовник” и „Влизане на Императора и неговата свита” из операта „Хари Янош”. Изпълнява Симфоничният оркестър на Торонто с диригент Ендрю Дейвис.

4.43 часа - Золтан Кодай (1882-1967), „Танци от Галанта” за оркестър. Изпълнява Будапещенски фестивален оркестър с диригент Иван Фишер.



7 март

Дирижира Карлос Клайбер.

Вебер - „Вълшебният стрелец”: Увертюра, второ и трето действие с участието на Гундула Яновиц, Петер Шрайер, Едит Матис, Тео Адам, хор на Лайпцигското радио и Щаатскапеле, Дрезден.



8 март

Записи от Еврорадио:

• Франц Шуберт - Струнен квартет в ре минор „Смъртта и момичето” - Свирят „Дорик квартет”.

• Джордж Гершуин - Рапсодия в синьо: Мартин Джеймс Бартлет е солист на Би Би Си консърт оркестра с диригент Бен Джърнън.

• Сергей Рахманинов - Симфония № 2 в ми минор. Изпълнява Симфоничният оркестър на Бирмингам с диригент Едуард Гарднър.



9 март

Свири Оркестърът на Румънското национално радио. Диригент - Кристиан Оросану

3.00 часа - Кароли Голдмарк (1830-1915), Концерт за цигулка №1 в ла минор, опус 28. Солист: Антал Залай.

3.37 часа - Бела Барток (1881-1945), „Мелодия” из Соната за соло цигулка. Изпълнява Антал Залай.

3.43 часа - Йоханес Брамс (1833-1897), „Три унгарски танца”: №1 в сол минор, №5 в сол минор и №6 в ре мажор.

3.53 часа - Антонин Дворжак (1841-1904), Три славянски танца: №1 в до мажор, опус 46; №2 в ми минор, опус 72 и №8 в сол минор, опус 46.

4.07 часа - Александър Бородин (1833-1887), „Половецки танци” из операта „Княз Игор”. С участието на Академичния хор при Румънското радио - диригент Михаил Гойа.

4.19 часа - Фридерик Шопен (1810-1849), 24 Прелюда опус 28 за пиано. Изпълнява Беатрис Рана.

4.57 часа - Никола Валет (1583-1645), „Селски камбани”. Изпълнява на лютня Тойохико Сатох.



10 март

Свири Националният оркестър на Уелс. Диригент - Райън Уиглесуърф

3.00 часа - Едуард Елгар (1857-1934), Увертюра, опус 50 „На юг” (Aласио).

3.22 часа - Морис Равел (1875-1937) „Лодка в океана”

3.31 часа - Клод Дебюси (1862-1918), „Потъналата катедрала” (оркестрация на Хенри Ууд (1869-1944)

3.38 часа - Клод Дебюси (1862-1918), „Морето” - три симфонични картини.

4.03 часа - Габриел Форе (1845-1924), „Павана” за оркестър, опус 50. Диригент - Грант Левелин.

4.10 - часа Клод Дебюси (1862-1918) рапсодия за саксофон и оркестър, аранжимент за саксофон и пиано. Изпълняват Миха Рогина (саксофон) и Ян Север (пиано).

4.22 часа - Цезар Франк (1822-1890), Клавирен квинтет във фа минор, опус 34. Изпълняват: Имре Рохман (пиано) и квартет „Барток”.

4.56 часа - Лили Буланже (1893-1918), „Ноктюрно” за флейта и пиано. Изпълняват Валентин Гелготас (флейта) и Аудроне Кисиелюте (пиано).