Ед Шийрън продължава да чупи рекорди

Британският трубадур няма намерение да спира да покорява върхове. С пускането на албума си Divide преди седмица той разби няколко рекорда. Divide стана най-стриймваният албум за един ден по Спотифай. Близо 57 милиона слушания в деня на премиерата (3 март). Шийрън към момента е и най-слушаният артист по Спотифай с повече от 45.5 милиона слушатели на месец. В същото време Shape of You в деня на премиерата е бил чут почти 10 милиона пъти. Няма как да не добавим и над един милиард слушания по YouTube за Divide в период само от два дни след появата му.

И това не е всичко. Припомняме, че Castle on the Hill и Shape of You дебютираха направо в Топ 10 на Billboard Hot 100. Така Ед стана първият артист в 58 годишната история на Billboard, който има два дебюта едновременно в Топ 10.

Между другото, не пропускайте да чуете и ремикс на Shape of You с участието на британския грайм артист Стормзи. Той също се записа в историята наскоро след като албумът му Gang Signs & Prayer достигна върха на Острова. Компилацията е първият №1 албум от стила, характерен най-вече за източен Лондон. Може и да спорим по въпроса обаче, тъй като през 2010-а друг артист от тази категория достигна №1 - Tinie Tempah с Disc-Overy.

Ако не сте се запознали със Стормзи, гледайте го в живото изпълнение във видеото след статията.

След голямата пауза, която ни се стори вечност, миналата седмица загряхме и този уикенд използваме пълния си потенциал, за да създадем едно неповторимо музикално преживяване.

Не пропускайте Мюзик Пойнт, както за Ед Шийрън, така и за още от хитовете на Америка и Великобритания.

В новия брой: свежи предложения от Зед с Алесия Кара, Мери Джей Блайдж, Диджей Калед, Лорд и един 19-годишен канадец, който ще ви помогне да изпаднете в тотален релакс.

Мюзик Пойнт е в ефира на Радио София в петък от 8 вечерта и събота от 1 следобед.