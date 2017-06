Според агенция "Блумбърг" нетното богатство на Доналд Тръмп падна под прага от 3 млрд. долара

Нетната стойност на богатството на Доналд Тръмп е паднала под важния праг от 3 млрд. долара, показва последната оценка на индекса на милиардерите на агенция "Блумбърг" (Bloomberg Billionaires Index). Според "Блумбърг" причина за това е понижената оценка на три от големите небостъргачи в Ню Йорк, притежавани от американския президент, включително и "Тръмп Тауър".

Актуализираните изчисления показват, че нетното богатство на Тръмп вече се определя на 2,9 млрд. долара, което представлява понижение със 100 млн. долара. Оценката на Bloomberg Billionaires Index се основава на данни от кредитори, ипотечни документи, годишни финансови отчети и пазарни данни към 15-и юни тази година.

Според индекса на "Блумбърг", намаляването на богатството на Тръмп се дължи на спад на стойността както на "Тръмп Тауър" (Trump Tower), така и на още два големи небостъргача в Ню Йорк - 40 Wall Street и 1290 Avenue of the Americas. Сградата 40 Wall Street представлява 71-етажен небостъргач в Манхатън, докато 1290 Avenue of the Americas е офис сграда на 44 етажа. Агенцията отбеляза, че причината за намаляване на тяхната оценка се дължи на факта, че на пазара на офис сгради в Ню Йорк има нарастващ интерес за покупки на новопостроени сгради при спадащо търсене на вече съществуващи офиси.

Разбира се, че Доналд Тръмп не би се съгласил с новите данни на Bloomberg Billionaires Index. През 2015-а година, когато той обяви, че ще се кандидатира за президентски пост, от неговия щаб оповестиха документ, според който богатството му се оценява на 8,7 млрд. долара. Поради това не е изненадващо, че Доналд Тръмп определи новите данни на Bloomberg Billionaires Index, според които негово богатство е паднало под 3 млрд. долара, като "глупав доклад".

"Блумбърг" посочва една голяма разлика между това, как двете страни са стигнали до заключенията си - докато Тръмп оценява стойността на личната си марка на 3,3 млрд. долара, водещата финансова агенция я оценява на едва 35 млн. долара.

Самооценката на Тръмп за неговото богатство го постави под номер 159 в списъка на "Блумбърг" за най-богатите хора в света. Но оценката на Bloomberg Billionaires Index, според която неговото богатство е в размер на 2,9 млрд. долара, изключва действащия президент на САЩ от класацията на най-богатите 500 личности в света, в която влизат само хора, притежаващи активи и авоари за над 3 млрд. долара.