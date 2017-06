Биг бендът на БНР и саксофонистът Крейг Бейли ще представят музиката на Рей Чарлз пред Народния театър

Биг бендът на Българското национално радио ще закрие Сезон 2017/2018 с концерт на открито на 28 юни 2017 г., сряда, от 18.30 ч. пред Народния театър „Иван Вазов“. На сцената ще излязат саксофонистът Крейг Бейли и певецът Петър Салчев, за да представят музиката на Рей Чарлз. В лятната вечер ще прозвучат теми от репертоара на Рей Чарлз, аранжирани от Крейг Бейли, като „Georgia On My Mind“, „I Got A Woman“ и „Come Rain Or Come Shine“. Биг бендът на БНР и гост-солистите ще изпълнят и авторски произведения на Крейг Бейли, част от които са написани специално за Рей Чарлз.

Концертът на Биг бенда на БНР пред Народния театър ще е последният от един изключително успешен сезон. Под ръководството на Антони Дончев, джазмузикантите на националното радио изнесоха поредица от концерти в София и в страната с блестящи български и чуждестранни солисти. Сред тях се открояват проектите „Yes and No“ с Томи Смит, „Sketches of Spain“ с Росен Захариев – Роко, „Places and Spaces“ с Кристиан Елзесер, „Още едно начало“ с Милица Гладнишка и Атанас Сребрев и „Mr. Sax“ със солистите на Биг бенда на БНР.

Последният за сезона концерт на Биг бенда на БНР на 28 юни пред Народния театър е с вход свободен. Събитието се осъществява с подкрепата на Mtel.

е известен като любимият саксофонист на Рей Чарлз. Алт саксофонист, флейтист и кларинетист, Бейли е сред най-търсените музиканти в Ню Йорк заради характерния си тон и лиричен стил на изпълнение. Крейг Бейли е роден през 1960 в Синсинати, Охайо и от ранно детство интерпретира госпъл, класика, соул и джаз музика. Едва 16-годишен той печели стипендия от Консерваторията в Синсинати, свири в класически ансамбли, брас оркестри, симфонични оркестри и джаз бендове. През 1983 г. Бейли продължава обучението си при легендарния саксофонист Джаки Маклийн в Университета в Хартфорд.Работи и с Монго Сантамария, Арт Блейки Art Blakey, Джордж Колман, Рони Матюс, Ал Грей, Бени Картър и други. От 1987 г. Бейли е музикален директор, аранжор, водещ саксофонист и флейтист в оркестъра на Рей Чарлз, който става негов ментор. Бейли е постоянен участник в проектите на „Tanareid“, както и квинтета начело с барабаниста Акира Тана и басиста Руфъс Рийд.





Петър Салчев е популярен български изпълнител, който започва вокалната си кариера през 1990 г. с джаз-формацията „Бели, зелени и червени“. През 1994 г. получава награда за най-добър млад изпълнител от пловдивската “Младежка джаз среща”, а през 1997 г. печели стипендия за магистърска програма в Бостънската консерватория. Записва за БНР и БНТ, солист е на Биг бенда на БНР и Биг бенд – Пловдив. Работи с Ангел Заберски - син, Живко Петров, Христо Йоцов, Симеон Щерев, Теодосий Спасов, Асен Дойкин, Милчо Левиев, Петър Петров, Камелия Тодорова, Хилда Казасян, Оливер Йосифовски, Костас Магинас, Мариус Поп и други. Участва със собствени проекти във всички джаз-фестивали в България, изнася концерти в Англия, Германия, Австрия, Дания, САЩ и други.