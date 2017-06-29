Програма на Еврокласик ноктюрно от 1 до 15 юли 2017 година

1 юли
3.00 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Вариации „Голдберг“. Изпълнява на пиано Глен Гулд.
3.44 часа – Шрил Ървинг Глик (1934-2002), Дивертименто за струнен оркестър. Изпълнява ансамбъл 13 струнни от Отава. Диригент – Брайън Лоу.
4.03 часа – Хетю Жак (1938-2010), Концерт за пиано № 2, опус 64. Изпълнява Ангела Кавадас с оркестъра на радио СВС. Диригент – Марио Бернарди.
4.25 часа – Мариан Мозетич (1948), Affairs of the Heart (Сърдечни афери) – концерт за цигулка и струнен оркестър (1997). Изпълнява Жюлиет Канг с оркестъра на СВС, Ванкувър. Диригент: Марио Бернарди.
4.49 часа – Марсел Турние (1879-1951), Images, опус 35 за арфа и струнен квартет. Изпълняват: Ерика Гудман (арфа) и ансамбъл „Амадеус“.
2 юли
Свири оркестър „Симфония Варсовия“ с диригент Роберт Тревино.
3.00 часа – Роберт Шуман (1810-1856), Увертюра „Манфред“, опус 115.
3.14 часа – Александър Скрябин (1872-1915), Концерт във фа диез минор, опус 20 за пиано и оркестър. Солист: Алексей Володкин.
3.42 часа – Александър Скрябин (1872-1915), „Упражнение в до минор“ из „Три пиеси за пиано, опус 2: № 1“. Изпълнява Алексей Володкин.
3.47 часа – Йоханес Брамс (1833-1897), Симфония № 4 в ми минор, опус 98.
4.26 часа – Йоханес Брамс (1833-1897), Два унгарски танца – № 11 в ре минор и № 5 в сол минор.
4.34 часа – Йозеф Сук (1874-1935), Меса в си бемол мажор „Кречовичка“. Изпълняват: Марие Матейкова (сопрано), Илона Сатилова (алт), Иржи Винкларек (тенор) и Михаел Мергл (бас); Милушка Квехова (орган), Хорът на Чешкото радио и Оркестърът на Радио Пилзен. Диригент: Станислав Бегуния.
3 юли
Изпълнения на ансамбъл Copenhagen Young Voices с диригент Пол Емборг.
3.00 часа – Макс Регер (1873-1916), Nachtiied.
3.05 часа – Петър Ебен (1929-2007), Cantico delle creature.
3.10 часа – Гьоста Нистроем (1890-1966), Vid Havet.
3.13 часа – Бент Соренсен (1958), Havet står så blankt og stille – номера 1, 4 и 5.
3.16 часа – Пярт Усберг (1986), Miserere. Изпълнява камерният хор при Collegium Musicale с диригент Мина Пярн.
3.20 часа – Тьону Корвитс (1969), текст Дорис Карева (1958) Linnuteelaev. Изпълнява камерният хор при Collegium Musicale с диригент Мина Пярн.
3.26 часа – Сергей Рахманинов (1873-1943), „Богородице, Дево“. Изпълнява камерният хор при „Collegium Musicale“ с диригент Мина Пярн.
Следват няколко изпълнения на вокална група „Slavonic Tractor“:
3.30 часа – Традиционна финландска песен Ihander, аранжимент Анна Майя En laula rahatta (Няма да пея ако не ми плащат).
3.32 часа – Красимир Кюркчийски (1936-2011), „Море, зажени се Гюро“.
3.34 часа – Телу Тукка (1969), Традиционна финландска песен Jo meista ero tulevi („Сега ще се разделим“).
03.39 часа – Традиционна финландска песен – аранжимент Лиза Матвейнен (1961) и Телу Тукка (1969), Viinan kirot (Проклятието на пиянството).
3.43 часа – „Кавал свири“ – аранжимент Петър Льондев (1936), текст Таня Първанова.
3.46 часа – Йоханес Брамс (1833-1897), Соната за виолончело и пиано № 2, опус 99 във фа мажор. Изпълняват Кристиан Полтера (виолончело) и Мартин Хелмхен (пиано).
4.14 часа – Пьотр Илич Чайковски (1840-1893), Симфония № 5 в ми минор, опус 64. Изпълнява оркестърът при Мариинския театър. Диригент: Валери Гергиев.
4 юли
Свири Филхармоничният оркестър на Радио Франс.
3.00 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Дивертименто в ре мажор, K136 Диригент и концертмайстор – Хелен Колерет.
3.19 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Серенада № 10 в си бемол мажор, K361 (Голяма партита). Солист – Никола Балдейру (кларинет), диригент и соло обой – Хелен Девийньов.
4.04 часа – Александър Тихонович Гречанинов (1864-1956), Missa Festiva, опус 154 (1937) за четиригласен хор и орган. С участието на Ив Кастанет (орган). Диригент – Владислав Чернученко.
4.27 часа – Николай Римски-Корсаков (1844-1908), Концертна фантазия, опус 33 за цигулка и оркестър върху две руски теми. Изпълнява Валентин Стефанов с оркестър „Симфониета“ на БНР. Диригент: Стоян Ангелов.
4.46 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), 12 вариации върху руски танц. Изпълнява: Тео Бруинс (пиано).
5 юли
Изпълнения на струнен квартет „Себастиан“.
3.00 часа – Никса Нирич (1927), Струнен квартет № 1 в до диез минор.
3.25 часа – Борис Пападопуло (1906-1991), Струнен квартет, опус 7 №1.
3.49 часа – Дмитрий Шостакович (1906-1975), Струнен квартет №2 в ла мажор, опус 68.
4.26 часа – Карл Мария фон Вебер (1786-1826), Missa sancta № 1 в ми бемол мажор Freischutzmesse за солисти, хор и оркестър. Изпълняват хор „Норвежки солисти“ и Оркестърът на Норвежкото радио. Диригент: Грете Педерсен Хелдерод.
6 юли
Свири симфоничният оркестър на Полското национално радио. Диригент: Михал Клауза
3.00 часа – Алфред Шнитке (1934-1998), „Ритуал“ за оркестър.
3.12 часа – Йоханес Брамс (1833-1897), Концерт за пиано и оркестър № 1 в ре минор, опус 15. Солист: Юлиана Авдеева.
4.01 часа – Фридерик Шопен (1810-1849), Мазурка в ла минор, опус 67 № 4. Изпълнява на пиано Юлиана Авдеева.
4.05 часа – Дмитрий Шостакович (1906-1975), Симфония № 15 в ла минор, опус 141.
4.53 часа – Ян Маклакйевич (1899-1954) (текст – Юлиан Тувин) Dwa wiatry. Изпълнява хорът на Полското радио. Диригент: Марек Клуза.
7 юли
3.00 часа – Жан-Филип Рамо (1683-1753), Фрагменти из оперите „Платея“, „Празниците на Хеба“, „Анакреон“, „Галантните индии“, „Акант и Севиз“, „Пигмалион“, „Кастор и Полукс“, „Дафнис и Егле“. Изпълнява ансамбъл Les Ambassadeurs с диригент Алексис Косенко.
3.34 часа – Жан-Филип Рамо (1683-1764), Фрагменти из оперите „Бореадите“, „Празниците на Химен и любовта“, „Галантните индии“, „Храмът на славата“ и „Платея“. Изпълнява ансамбъл Les Ambassadeurs с диригент Алексис Косенко.
4.18 часа – Жан-Филип Рамо (1683-1764), Танц на голямата лула на мира из операта „Галантните индии“. Изпълнява ансамбъл Les Ambassadeurs с диригент Алексис Косенко.
4.21 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Соната за цигулка № 3 в до мажор. Изпълнява Вилде Франг.
4.45 часа – Карл Филип Емануел Бах (1714-1788), Соната за соло чембало в сол минор. Изпълнява Андреас Щайер.
8 юли
3.00 часа – Бедржих Сметана (1824-1884), Симфоничен цикъл Má vlast („Моето отечество“). Изпълнява симфоничният оркестър на Словашкото радио и телевизия. Диригент: Роланд Золман.
4.22 часа – Максим Березовски (1745-1777), Ne otverzhy mene vo vremia starosti (Не ме напускай, когато остарея). Изпълнява академична капела „Думка“. Диригент: Евгени Савчик.
4.33 часа – Ерньо Дохнани (1877-1960), Струнен квартет № 2 в ре бемол мажор, опус 15. Изпълнява струнен квартет Kodály в състав: Атила Фалвай и Тамаш Шабо (цигулки), Габор Фиас (виало) и Едер Гьорги (виолончело).
9 юли
3.00 часа – Анджей Пануфник (1914-1991), „Влакът на мислите“ – струнен секстет. Изпълняват: Лена Нойдауер и Ержан Кулибаев (цигулки), Катаржина Будник-Галацка и Артур Розмислович (виоли), Марцин Здуник и Рафал Квятковски (виолончели).
3.16 часа – Йозеф Крогулски (1815-1842), Клавирен октет р ве минор, опус 6. Части: Adagio. Allegro; Adagio; Menuetto - Piu presto - Trio - Allegro; A la Bohémienne - Finale. Allegro vivace. Изпълняват: Нелсън Гьорнер (пиано), Ян Кжежовйеч (флейта), Радослав Сорока (кларинет), Лена Нойдауер (цигулка), Ержан Кулибаев (цигулка), Артур Розмислович (виола), Марсин Здуник (виолончело) и Славомир Розлач (контрабас).
3.42 часа – Франц Шуберт (1797-1828), Октет във фа минор. Изпълняват: Радослав Сорока (кларинет), Лешек Вачник (фагот), Томаш Бинковски (валдхорна), Лена Нойдауер (цигулка), Ержан Кулибаев (цигулка), Артур Розмислович (виола), Марсин Здуник (виолончело) и Славомир Розлач (контрабас).
4.41 часа – Густав Малер (1860-1911), Вокален цикъл „Песни на странстващия калфа“ (аранжимент за глас и оркестър на Арнолд Шьонберг). Изпълнява Урсула Кригер (мецосопрано) с ансамбъл „Квартесенция“ в състав: Марцин Камински (флейта), Адриан Янда (кларинет), Бартош Якубшек (хармониум) , Бартломей Зайковски (пиано), Томаш Янукта (контрабас) и Хуберт Землер (ударни). Диригент: Моника Волинска.
10 юли
Изпълнения на Норвежки момичешки хор с диригент Ане Карин Сундал-Аск.
3.00 часа – Кнут Нистед (1915 0 2914), Torø liti;
3.03 часа – Хенрик Одегаард (1955), Som den gyldne sol frembryter;
3.08 часа – Ким Андре Арнесен (1980), Еven when he is silent;
3.14 часа – Ян Сибелиус (1865-1957), Sortunut ääni, опус 18 № 1. Изпълнява камерният хор при висшето училище във Васкивоури. Диригент: Йона Вехманен.
3.15 часа – Ейноюхани Раутаваара (1928-2016), Фрагменти из Ludus Verbalis, опус 10. Изпълнява камерният хор при висшето училище във Васкивоури. Диригент: Йона Вехманен.
3.16 часа – Ана-Мари Кахара (1963), Kuka nukkuu tuutussasi. Изпълнява камерният хор при висшето училище във Васкивоури. Диригент: Йона Вехманен.
3.20 часа – Традиционна песен, аранжимент на Мозес Хоган (1957-2003), Didn't my Lord deliver. Изпълнява камерният хор при висшето училище във Васкивоури. Диригент: Йона Вехманен.
3.23 часа – Били Джоел (1949), аранжимент Боб Чилкот (b. 1955), And so it goes. Изпълнява камерният хор при висшето училище във Васкивоури. Диригент: Йона Вехманен.
3.28 часа – Вельо Тормис (1939), Küla kuuleb. Изпълнява момичешки хор при детското музикално студио при Естонското радио. Диригент: Кадри Хънт.
3.30 часа – Кадри Хънт (1964), Sõna vägi. Изпълнява момичешки хор при детското музикално студио при Естонското радио. Диригент: Кадри Хънт.
3.32 часа – Сирилус Крийк (1889-1962), Oh laulgem südamest. Изпълнява момичешки хор при детското музикално студио при Естонското радио. Диригент: Кадри Хънт.
3.35 часа – Рихо Еско Майметс (1988), Angele Dei. Изпълнява момичешки хор при детското музикално студио при Естонското радио. Диригент: Кадри Хънт.
3.38 часа – Тонис Кауман (1971), Tiritamm. Изпълнява момичешки хор при детското музикално студио при Естонското радио. Диригент: Кадри Хънт.
3.42 часа – Доминик Ардженто (1927), Orpheus. Изпълнява ансамбъл The Musical Originals Singers с диригент Имоген Никълс.
3.48 часа – Традиционна песен, аранжимент Робърт Латам и Боби Шафтое. Изпълнява ансамбъл The Musical Originals Singers с диригент Имоген Никълс.
3.49 часа – Горги Орбан (1947), Pange lingua. Изпълнява ансамбъл The Musical Originals Singers с диригент Имоген Никълс.
3.53 часа – Густав Малер (1860-1911), аранжимент Арнолд Шьонберг (1874-1951), Das Lied von der Erde (Песен на земята). Изпълняват Мириам Мърфи (сопрано), Хенри Мос (тенор) и камерен ансамбъл при Кралската академия за музика с диригент Едуард Карол.
11 юли
Свири симфоничният оркестър на Би Би Си. Диригент: сър Андрю Дейвис.
3.00 часа – Фредерик Делиус (1862-1934), „В лятната градина“ за оркестър.
3.17 часа – Хю Ууд (1932), Epithalamium за хор и оркестър. Солист: Ребека Ботън (сопрано!).
3.38 часа – Карл Нилсен (1865-1931), Концерт за кларинет и оркестър, опус 57. Солист: Марк Симпсън.
4.02 часа – Морис Равел (1875-1937), сюита „Дафнис и Хлое“.
4.19 часа – Цезар Франк (1822-1890), Соната за цигулка и пиано в ла мажор. Изпълняват Алина Ибрагимова (цигулка) и Седриг Тибергиен (пиано).
4.46 часа – Роберт Шуман (1810-1856), увертюра „Манфред“, опус 115. Изпълнява Симфоничният оркестър на Би Би Си. Диригент: Иржи Белохлавек.
12 юли
Кристоф Вилибалд Глук (1714-1787), либрето Никола-Франсоа Гилар (1752-1814) „Ифигения в Таврида“. Изпълнители: Ифигения – Хелена Юнтунен (сопрано), Орест – Давид Першал (баритон), Пилад – Ерик Бари (тенор), Тоас – Джордж Мосли (бас), Жрици – Анна Дезраел (сопрано), Лаура Холм (сопрано), Скит – Беноа Деней (тенор), Министер – Гийом Дюран (бас).
Участват още: Марек Топоровски, чембало, Хорът на Полското радио с диригент Изабела Полаковска и Симфоничният оркестър на Полското радио. Диригент: Лукаш Борович.
3.00 часа – Първо и второ действие на операта;
4.00 часа – трето и четвърто действие на операта.
13 юли
Изпълнения на Федор Рудин (цигулка) и Джанел Фунг (пиано).
3.00 часа – Леош Яначек (1854-1928), Соната за цигулка и пиано.
3.18 часа – Габриел Форе (1845-1924), романс в си бемол мажор, опус 28.
3.24 часа – Николо Паганини (1782-1840), I Palpiti – интродукция и вариации, опус 13 върху темата на Росини Di tanti palpiti – версия за цигулка и пиано.
3.35 часа – Фриц Крайслер (1875-1962), Речитатив и скерцо-каприз, опус 6 за соло цигулка. Изпълнява Минами Йошуда.
3.40 часа – Рихард Щраус (1864-1949), Соната в ми бемол мажор, опус 18 за цигулка и пиано. Изпълняват Минами Йошуда (цигулка) и Жан Дезмаре (пиано).
4.08 часа – Камий Сен-Санс (1835-1921), Каприз за цигулка и пиано (аранжимент на Еужен Изаи) върху „Етюд във формата на валс“. Изпълняват Минами Йошида (цигулка) и Жан Дезмаре (пиано).
4.17 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Соната в ла мажор, опус 30 за цигулка и пиано. Изпълняват Аяна Тсуи (цигулка) и Филип Чиу (пиано).
4.43 часа – Игор Стравински (1882-1971), Концертно дуо за цигулка и пиано. Изпълняват Аяна Тсуи (цигулка) и Филип Чиу (пиано).
4.48 часа – Жан-Филип Кутюр (1916-2000), Соната за цигулка и пиано в сол мажор, първа част. Изпълняват Аяна Тсуи (цигулка) и Филип Чиу (пиано).
14 юли
Свири квартет Ellipse в състав: Лиодох Канеко (цигулка), Юнг-Еун Коо (цигулка), Алан Свйетон (виола) и Флорент Кариер (виолончело).
3.00 часа – Камий Сен-Санс (1835-1921), Струнен квартет № 2 в сол мажор, опус 153.
3.29 часа – Габриел Форе (1845-1924), Баркарола № 1 в ми бемол мажор, опус 26. Изпълнява Мари-Катерин Жиро (пиано).
3.35 часа – Габриел Форе (1845-1924), Импромтю № 2 във фа минор, опус 31. Изпълнява Мари-Катерин Жиро (пиано).
3.38 часа – Габриел Форе (1845-1924), Ноктюрно № 3 в ла бемол мажор, опус 33. Изпълнява Мари-Катерин Жиро (пиано).
3.44 часа – Алексис де Кастийон (1838-1873), Клавирен квартет в сол минор, опус 7. Изпълняват: Мари-Катерин Жиро (пиано) и членове на струнен квартет Ellipse: Лиодох Канеко (виола), Алан Свйетон (виола) и Флорент Кариер (виолончело).
4.17 часа – Цезар Франк (1822-1890), Прелюд, Хорал и Фуга. Изпълнява Робърт Силверман (пиано).
4.38 часа – Клод Дебюси (1862-1918), Танцова легенда „Кама“ – аранжимент за оркестър – Чарлз Кьохлин (1867-1950). Изпълнява оркестър „Концертгебау“, Амстердам. Диригент: Рикардо Шайи.
15 юли
Свири Националният оркестър на Румънското радио. Диригент: Йозеф Хорват.
3.00 часа – Николо Паганини (1782-1840), Концерт за цигулка и оркестър № 1 в ре мажор, опус 6. Солист: Йозеф Лендвай.
3.32 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Ларго из Соната за цигулка № 3 в до мажор. Изпълнява Йозеф Лендвай.
3.36 часа – Николо Паганини (1782-1840), Вариации Nel cor piu non mi sento. Изпълнява Йозеф Лендвай.
3.39 часа – Пьотр Илич Чайковски (1840-1893), Увертюра-фантазия „Ромео и Жулиета“.
4.00 часа – Пьотр Илич Чайковски (1840-1893), Италианско капричио, опус 45.
4.18 часа – Йоханес Брамс (1833-1897), Клавирен квартет № 1, опус 25 в до минор. Изпълнява трио Kungsbacka с участието на Лоурънс Пауър (виола).
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