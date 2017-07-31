Програма на Еврокласик ноктюрно от 1 до 15 август 2017 година

1 август
Три клавирни концерта от Волфганг Амадеус Моцарт (1756 – 1781). Изпълнява Михаил Воскресенски с камерния оркестър при център „Павел Слободкин“. Диригент – Леонид Николаев.
3.00 часа – Концерт за пиано № 13 в до мажор, номерация по Кьохел 415.
3.28 часа – Концерт за пиано № 19 във фа мажор, номерация по Кьохел 459.
3.55 часа – Концерт за пиано № 23 в ла мажор номерация по Кьохел 488.
4.21 часа – Франсис Пуленк (1899-1963), Сюита из балета “Кошутите“ (1939-1940). Изпълнява Кралският „Концертгебау“ оркестър. Диригент Бернард Хайтинк.
4.41 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Трио за цигулка, виолончело и пиано, опус 11 в си бемол мажор. Изпълнява трио „Ондине“.
2 август
Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), „Така правят всички жени“ – опера-буфа в две действия, номерация по Кьохел 588.
Изпълняват: Кейт Валънтайн (сопрано) – Фиордилиджи;
Розане ван Садвийк (мецо-сопрано) – Дорабела;
Илзе Ееренс (сопрано) – Деспина;
Андерс Дахлин (тенор) – Ферандо;
Андре Морш (баритон) – Гулиелмо;
Франс Физелиер (бас-баритон) – Дон Алфонсо;
Капела Амстердам и Оркестърът от 18-то столетие.
Диригент: Ед Спаняард.
3.00 часа – Първо действие на операта
4.23 часа – Второ действие на операта
3 август
Изпълнения на ансамбъла за старинна музика Vox Luminis, Рикардо Родригес Миранда (виола да гамба) и Масато Сузуки (орган). Диригент Лионел Мюниер.
3.00 часа – Хайнрих Шютц (1585-1672), Musikalische Exequien (траурна музика)
3.38 часа – Йохан Бах (1604-1673), Sei nun wieder zufrieden – мотет за хор и басо континуо.
3.44 часа – Йохан Михаел Бах (1648-1694), Herr, ich warte auf dein Heil – мотет за осем гласа и басо континуо.
3.50 часа – Йохан Михаел Бах (1648-1694), Halt, was du hast – мотет за 8 гласа.
3.57 часа – Йохан Михаел Бах (1648-1694), Ich weiss, dass mein Erloser lebt – мотет за 5 гласа и басо континуо.
4.00 часа – Йохан Кристоф Бах (1642-1703), Der Mensch, vom Weibe geboren - за хор и басо континуо.
4.05 часа – Йохан Кристоф Бах (1642-1703), Lieber Herr Gott – мотет за 8 гласа и басо континуо.
4.11 часа – Йохан Лудвиг Бах (1677-1731), Das Blut Jesu Christi – мотет.
4.20 часа – Йохан Михаел Бах (1648-1694), Unter Leben wahret siebenzig Jahr.
4.25 часа – Карл Филип Емануел Бах (1714-1788), „Трио соната“ в ре мажор. Изпълнява ансамбъл Les Coucous Bénévoles в състав: Елиса Пул (барокова флейта), Дейвид Гринбърг (барокова флейта), Сергей Истомин (виола да гамба), Колин Тилни (клавесин).
4.43 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Френска сюита № 5 в сол мажор. Изпълнява на пиано Евгени Ривкин.
4 август
Свири Филхармоничният оркестър на Люксембург с диригент Александър Шели
3.00 часа – Джон Адамс (1947), „Кратък пробег с бърза кола“ за оркестър.
3.06 часа – Камерън Карпентър (1981), „Скандалът“, опус 3. Изпълнява Камерън Карпентър (орган) с Филхармоничния оркестър на Люксембург. Диригент Александър Шели.
3.35 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Фуга в до минор. Изпълнява Камерън Карпентър.
3.40 часа – Джон Филип Суса (1854 – 1932), „Звездите и следите завинаги“ – марш, аранжимент за орган Камерън Карпентър (1981). Изпълнява Камерън Карпентър.
3.45 часа – Джон Адамс (1947), „Черният град“ за оркестър.
4.19 – Рихард Вагнер (1813-1883), Прелюд из операта „Нюрнбергските майстори-певци“. Аранжимент за орган – Камерън Карпентър.
4.30 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Фантазия и фуга в сол минор (Голяма) за орган. Изпълнява Камерън Карпентър.
4.40 часа – Астор Пиацола (1921-1992), Танго „Обливион“ – аранжимент за орган и изпълнение – Камерън Карпентър.
4.45 часа – Пьотр Илич Чайковски (1840-1893), Трета част из Симфония № 6 в си бемол минор, опус 74 „Патетична“. Аранжимент за орган и изпълнение – Камерън Карпентър (1981).
4.55 часа – Франц Шуберт (1797 - 1828), „Горски цар“. Аранжимент за орган и изпълнение – Камерън Карпентър.
5 август
Творби от Яков Готовач (1895 – 1982), в изпълнение на хора на Хърватското радио и телевизия. Диригент – Роберт Хомен.
3.00 часа – Zvonimir's Ship (Корабът на Звонимир).
3.07 часа – Our Town (Нашият град).
3.11часа – To the Adriatic (На Адриатика).
3.16 часа – Song of the Grain-Bearer из „Песни на вековната тъга“.
3.21 часа – Sweetheart's Offer (Предложението на любимата), из „Три хора за мъжки гласове“. Солист – Андро Боянич (тенор).
3.25 часа – Under the Lilac (Под люляците), из „Две творби за мъжки хор“. Солист – Андро Боянич (тенор).
3.30 часа – Три далматински фолклорни песни: „О, дълбоко море“; „Мариане, Мариане“; „Влюбих се в селско момиче“.
3.44 часа – Lament for a Calf из „Две песни на чудесата и смеха“.
3.47 часа – Stone Maiden (Каменното момиче). Солист – Моника Цевчич (сопрано).
3.42 часа – Good Evening, o Honourable (Добър вечер, Почитаеми)
3.56 часа – Yesterday You Said to (Вчера ти ми каза) – солист Моника Цевчич (сопрано).
4.00 часа – The Bet (Облогът) из „Две сцерца“
4.05 часа – Koleda – фолклорен обред в пет части.
Изпълняват: Марцело Деленчич (кларинет), Домагой Павлович (кларинет), Ищван Матай (фагот), Александър Колич (фагот), Хрвойе Сегованич (тимпани) и хорът на Хърватското радио и телевизия. Диригент – Роберт Хомен.
4.20 часа – Иван Ярнович (1747-1804), Концерт за цигулка № 1 в ла мажор. Изпълнява Тонко Нинич с ансамбъл „Солистите на Загреб“.
4.38 часа – Антун Сонкочевич (1775-1841), Адажио – изпълнява духово трио от Загреб в състав: Бранко Миханович (обой), Анделко Рамушчак (кларинет) и Звонимир Станислав (фагот).
4.43 часа – Благое Берса (1873-1934), Suncana Polja. Изпълнява Филхармоничният оркестър на Загреб. Диригент Казуши Оно.
6 август
3.00 часа – Франсис Пуленк (1899-1963), Трио за пиано, обой и фагот. Изпълняват: Енрике Багария (пиано) и членове от ансамбъл Lucerne Festival Winds: Лукас Масиас Наваро (обой) и Гийом Сантана (фагот).
3.14 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Квинтет за пиано, обой, кларинет, валдхорна и фагот в ми бемол мажор, опус 16. Изпълняват: Енрике Багария (пиано) и ансамбъл Lucerne Festival Winds в състав: Лукас Масиас Наваро (oбой), Лаура Руиз (кларинет), Хосе Висенте Кастело (валдхорна) и Гийом Сантана (фагот).
3.41 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Квинтет за пиано, обой, кларинет, валдхорна и фагот в ми бемол мажор, номерация по Кьохел 452. Изпълняват: Енрике Багария (пиано) и ансамбъл Lucerne Festival Winds в състав: Лукас Масиас Наваро (oбой), Лаура Руиз (кларинет), Хосе Висенте Кастело (валдхорна) и Гийом Сантана (фагот).
4.05 часа – Йоханес Брамс (1833-1897), Двоен концерт в ла минор за цигулка и виолончело, опус 102. Изпълняват: Солве Зигерланд (цигулка), Елен Маргрет Флезио (виолончело) и Оркестърът на Норвежкото радио. Диригент – Петер Шилвай.
4.39 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), текст Георг Кристиан Лемс Кантата № 170 Vergnugte Ruh', beliebte Seelenlust. Изпълнява: Ане Софи фон Отер (мецосопрано) с ансамбъл „Музикантите на Лувъра“. Диригент – Марк Минковски.
7 август
Свири Симфоничният оркестър на Шведското радио.
3.00 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Симфония № 1 в до мажор опус 21. Диригент – Яйме Мартин.
3.29 часа – Клод Дебюси (1862-1918), Шест антични епиграфии, аранжирани за оркестър. Диригент – Манфред Хонек.
3.45 часа – Йозеф Хайдн (1732-1809), Меса в до мажор (Missa in tempore belli (Paukenmesse). Изпълняват: Ханна Хусар (сопрано), Стефани Ираньи (мецо-сопрано), Йоахим Бакстрьом (тенор), Паул Армин Еделман (баритон); Симфоничният оркестър на Шведското радио. Диригент – Манфред Хонек.
4.25 часа – Константин Регамей (1907-1982), Квинтет за кларинет, фагот, цигулка, виолончело и пиано. Изпълняват: Мстислав Покрживински (кларинет), Гжегош Голап (фагот) и Ново Варшавско трио.
8 август
Изпълнения на Филхармоничния оркестър на Люксембург. Диригент – Густаво Гимено.
3.00 часа – Дьорд Лигети (1923-2006), Румънски концерт
3.14 часа – Албан Берг (1885-1935), Седем ранни песни, аранжимент за глас и оркестър. Солист – Аня Хартерос (сопрано).
3.32 часа – Густав Малер (1860-1911), Симфония № 1 в ре мажор „Титанът“.
4.28 часа – Роберт Шуман (1810-1856), Клавирно трио № 1 в ре минор, опус 63. Изпълнява Трио „Кунгсбака“.
9 август
Творби от Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791)
3.00 часа – Квартет в ре мажор, номерация по Кьохел 285, за флейта и струнни. Изпълняват: Тина Ворхофер (флейта), Мария Краснюк (цигулка), Фредеман Йорнс (виола) и Адриа Кано Рокабайера (виолончело).
3.15 часа – Квинтет в ми бемол мажор, номерация по Кьохел 407, за валдхорна, фагот и струнни. Изпълняват: Мадалена Ернст (валдхорна), Мидори Сейлер (цигулка), Фридеман Йорнск (виола) Алба Гонзалес и Бечера (цигулка) и Изабела Хоман (фагот).
3.31 часа – Квартет във фа мажор, номерация по Кьохел 3780 за обой и струнни. Изпълняват: Катарина Розенфелдер (обой), Мидори Сейлер (цигулка) Алба Гонзалес и Бечера (виола) и Адриа Кано Рокабайера (виолончело).
3.45 часа – Ария Se il padre perdei из операта „Идоменей“. Изпълнява Андреа Шин (сопрано) с ансамбъл Scholarship holders of the Villa Musica Rheinland-Pfalz. Диригент и концертмайстор – Мидори Сейлер.
3.51 часа – Струнен квинтет номерация по Кьохел 593. Изпълняват: Мидори Сейлер (цигулща), Мария Краснюк (цигулка), Фридеман Йорнс (виола), Алба Гонзалес и Бечера (виола) и Адриа Кано Рокабайера (виолончело).
4.17 часа – Ария Geme la Tortorella из операта „Мнимата градинарка“. Изпълнява Мюнджин Лий (сопрано – Сандрина) с ансамбъл Scholarship holders of the Villa Musica Rheinland-Pfalz. Диригент и концертмайстор – Мидори Сейлер.
4.22 часа – Две арии из операта „Сватбата на Фигаро“:
1. Каватина L'ho perduta, me meschina – изпълнява Мюнджин Лий (сопрано)
2. Giunse alfin-Deh vieni, non tardar – изпълнява Ангела Шин (сопрано – Сузанна). Съпровожда ансамбъл Scholarship holders of the Villa Musica Rheinland-Pfalz. Диригент и концертмайстор – Мидори Сейлер.
4.28 часа – Игор Стравински (1882-1971) „Петрушка“ – версия от 1947 година. Изпълнява Симфоничният оркестър на Би Би Си с диригент Иржи Белохлавек.
10 август
Изпълнения на Агата Зубел (сопрано) и ансамбъл Warsaw Cellonet Group. Диригент – Анджей Бауер.
3.00 часа – Рихард Вагнер (1813-1883), „Мечта“ из „Пет песни по Везендонк“ – аранжимент на Марцин Здуник.
3.06 часа – Рихард Вагнер (1813-1883), аранжимент на Марцин Здуник Im Treibhaus из „Пет песни по Везендонк“.
3.11 часа – Густав Малер (1860-1911), аранжимент на Анджей Бауер (1964); Фридрих Рюкерт (1788-1866) Oft denk' ich, sie sind nur ausgegangen из „Песни за детската смърт“.
3.15 часа – Густав Малер (1860-1911), аранжимент на Анджей Бауер, Фридрих Рюкерт (1788-1866). Liebst du um Schönheit (Песни на Рюкерт). 3.17 часа – Густав Малер (1860-1911), аранжимент на Анджей Бауер (1964); Фридрих Рюкерт (1788-1866), Nun seh’ich wohl warum so dunkle Flammen (из „Песни за детската смърт“).
3.22 часа – Густав Малер (1860-1911), аранжимент на Анджей Бауер (1964), Фридрих Рюкерт (1788-1866) Ich bin der Welt abhanden gekommen (Песни на Рюкерт).
3.29 часа – Густав Малер (1860-1911), Симфония № 6 в ла минор „Трагична“. Изпълнява Варшавската филхармония. Диригент – Яцек Каспшик.
4.50 часа – Оливие Месиен (1908–1992), Louange à l'Éternité de Jésus (No.5 из „Квартет за края на времето“ за кларинет, пиано, цигулка и виолончело). Изпълняват Леонард Елшенбройч (виолончело) и Чанг Зуо (пиано).
11 август
Свири Симфоничният оркестър на Шведското радио
3.00 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Увертюра „Кориолан“ в до минор, опус 62 (1807). Диригент Манфред Хонек.
3.09 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Концерт за пиано и оркестър №5 в ми бемол мажор, опус 73 „Императорски“. Солист – Джонатан Бис, диригент – Манфред Хонек.
3.47 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Симфония № 5 в до минор, опус 67. Диригент – Херберт Бломщедт.
4.22 часа – Йохан Непомук Хумел (1778-1837), Кларинетен квартет в ми бемол мажор (1808) Изпълняват: Мартин Фрост (кларинет), Тобиас Рингборг (цигулка), Ингегерд Киркегаард (виола) и Джон Ехде (виолончело).
4.49 часа – Бенджамън Бритън (1913-1976), „Селски танци от Глориана“, опус 53. Изпълнява симфоничният оркестър на Полското радио. Диригент – Лукаш Борович.
12 август
Свири симфоничният оркестър на Хърватското радио. Диригент – Младен Тарбук.
3.00 часа – Благойе Берса (1873-1934) (възстановена партитура от Младен Тарбук), Оркестрово ноктюрно „Една нощ в Елада“ (на Акропола), опус 31.
3.12 часа – Божидар Широла (1889-1956), „Ноктюрно“ – симфонична поема за сопрано и оркестър. Солист – Илиана Корац Теклич.
3.43 часа – Игор Стравински (1882-1971), Симфония на псалмите. С участието на хора на Хърватското радио и телевизия.
4.07 часа – Оливие Месиен (1908–1992) „Квартет за края на времето“ за кларинет, пиано, цигулка и виолончело. Изпълняват: Кайя Данчовска (цигулка), Едгар Моро (виолончело), Мишел Летиец (кларинет) и Йеол Еум Сон (пиано)
4.57 часа – Естер Маги (1922) Duo rahvatoonis за флейта и цигулка. Изпълняват Яан Оун (флейта) и Улрика Кристиан (цигулка).
13 август
Изпълнения на оркестъра на Романска Швейцария. Диригент – Денис Ръсел Дейвис.
3.00 часа – Джовани Батиста Перголези (1710-1736), оркестрация на Бруно Мадерна (1920-1973) Палестински концерт (Концерт № 3)
3.12 часа – Джироламо Фрескобалди (1583-1643), оркестрация на Бруно Мадерна (1920-1973) Три пиеси за орган.
3.23 часа – Лодовико Виадана (1560-1627), оркестрация на Бруно Мадерна (1920-1973) Синфонии от Неапол, Верона, Рим и Мантуа.
3.35 часа – Антон Веберн (1883-1945), Четири песни опус 13:
1. Wiese im Park ( по текст на Карл Краус );
2. Die Einsame (текст Ванг Сенг Ю, превод на Бетге);
3. In der Fremde (текст Ли Тай По, превод на Бетге);
4. Ein Winterabend (текст – Георг Тракл).
Изпълнява: Халина Лукомска (сопрано) с оркестър „Концертгебау“ – Амстердам. Диригент – Бруно Мадерна.
3.44 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), аранжимент на Херман Шерхен (1891-1966), Фрагменти из „Изкуство на фугата“ и „От Твоя престол“.
4.37 часа – Пиер Булез (1925-2016) Нотации 1-4 и 7. Изпълнява симфоничният оркестър на Би Би Си. Диригент – Сузана Малки
4.56 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), оркестрация на Арнолд Шьонберг (1874-1951) Хорален прелюд Komm, Gott Schopfer, heiliger Geist. Изпълнява симфоничният оркестър на Сидни. Диригент – Едо де Ваарт.
14 август
3.00 часа – Йоханес Брамс (1833-1897), “Немски Реквием“ опус 45. Изпълняват: Барбара Бони (сопрано), Дейвид Уилсън-Джонсън (баритон) и Филхармоничният оркестър на Осло. Диригент – Андре Превен.
4.08 часа – Едуард Елгар (1857-1934), Соната за цигулка в ми минор, опус 82. Изпълняват Елена Уриосте (цигулка) и Чанг Зуо (пиано).
4.34 часа – Фела Сованде (1905-87) „Африканска сюита“ (1944) за струнни. Изпълнява Камерният оркестър на Ванкувър. Диригент – Марио Бернарди.
15 август
Клавирни концерти от Волфганг Амадеус Моцарт, изпълнява Михаил Воскресенски с Камерния оркестър при центъра „Павел Слободкин“. Диригент – Константин Маслюк
3.00 часа – Концерт № 3 в ре мажор, номерация по Кьохел 40.
3.14 часа – Концерт № 6 в си бемол мажор, номерация по Кьохел 238.
3.34 часа – Концерт № 25 в до мажор, номерация по Кьохел 503.
4.05 часа – Фритц Крайслер (1875-1962), Струнен квартет в ла минор (1919) Изпълнява квартет в състав: Тобиас Рингборг и Кристиан Бергвист (цигулки), Ингегаард Киркегаард (виола) и Джон Ехде (виолончело).
4.37 часа – Хоакин Родриго (1901-1999), Концерт „Аранхуез“ за китара и оркестър. Изпълнява Лукаш Куропачевски със Симфоничния оркестър на Полското радио. Диригент – Хосе Мария Флоренсио.
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