Бели рози срещу сексуалния тормоз на юбилейното 60-ото издание на наградите "Грами"

С бели рози, докато минават по червения килим на наградите "Грами", десетки звезди изразиха солидарност с движенията срещу сексуалния тормоз - "Time`s Up" и "#MeToo". Това стана по време на юбилейното 60-ото издание на най-престижните музикални отличия, докамин на който тази вечер е Ню Йорк.



Един от първите отличени с "Грами" беше рапърът Кендрик Ламар, който получи признание за най-добро музикално видео с песента "HUMBLE". Той, както и американският изпълнител Бруно Марс спечелиха по три отличия - най-много по брой награди засега.



Награда в категорията за най-добро изпълнение в ритъм енд блус беше връчена на Чайлдиш Гамбино. С две награди "Грами" се сдоби пък филмът "Ла Ла Ленд" - за саундтрака на композитора Джъстин Хурвиц, предаде Асошиейтед прес.



В категорията най-добър албум с денс и електронна музика, "Грами" получи легендарната германска група за електронна музика Крафтверк за диска "3-D The Catalogue". Руският пианист Даниил Трифонов пък беше отличен със "златно грамофонче" в категорията най-добро класическо инструментално соло за цикъла "Трансцедентни етюди" на Ференц Лист, предаде ТАСС.



Посмъртно с "Грами" бяха удостоени актрисата Кари Фишър и канадският певец и поет Ленард Коен. Фишър получи отличието за аудиозаписа на книгата си "Принцесата, която си водеше дневник" или аудиоверсията на нейните мемоари, събрани в книга и написани въз основа на дневниците й за снимането на "Междузвездни войни", а Коен - за песента "You Want it Darker" в категорията за най-добро рок изпълнение, предаде Франс прес.



Очаквайте подробности!