Програмата на Еврокласик ноктюрно от 16 до 31 август 2018 година

16 август

3.00 часа - Клод Жозеф Руже дьо Лил (1760-1836), Дитирамбичен химн за заговора на Робеспиер и революцията от девети термидор, Париж, 1794.

3.04 часа - Ян Ладислав Дусек (1760-1812), Страданията на френската кралица, Лондон, 1793.

3.17 часа - Етиен Меюл (1763-1817), Песен на тръгване, Париж, 1794.

3.21 часа - Андре-Ернест-Модест Гретри, фрагменти от „Ричард Лъвското сърце“, 1784. Ален Бюе (баритон) и Реми Кардинал (фортепиано).

3.27 часа - Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Осем вариации върху „Изгаряща треска“. Изпълнява Реми Кардинал (фортепиано).

3.37 часа - Луиджи Керубини (1760-1842), „Води ме, о, провидение“ из „Двете пътувания“, Париж, 1800. Изпълняват Ален Бюе (баритон) и Реми Кардинал (фортепиано).

3.43 часа - Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Соната за пиано № 14 в до диез минор, опус 27 № 2, „Лунна“.

4.00 часа - Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), На далечната любима, опус 98. Реми Кардинал (фортепиано).

417 часа - Роберт Шуман (1810-1856), Двамата гренадири, опус 49 № 1. Изпълняват Ален Бюе (баритон) и Реми Кардинал (фортепиано).

4.22 часа - Дмитрий Шостакович (1906-1975), Концерт за цигулка и оркестър № 1 в ла минор. Изпълнява Олег Коган (цигулка) със Софийската филхармония под палката на Васил Казанджиев.



17 август

3.00 часа - Матю Къртис (р. 1959), Фестивална увертюра. Изпълнява Концертният оркестър на Би Би Си с диригент Гавин Съдърланд.

3.06 часа - Джон Данкуърт (1927-2010), Концерт за кларинет и оркестър. Изпълнява Ема Джонсън (кларинет) с Концертния оркестър на Би Би Си под палката на Филип Елис.

3.25 часа - Хюбърт Клифърд (1904-1959), „Дарго: планинска рапсодия“. Изпълнява Концертният оркестър на Би Би Си с диригент Роналд Корп.

3.40 часа - Артърт Блис (1891-1975), Концерт за цигулка и оркестър. Изпълнява Лорейн МакАслан (цигулка) с Концертния оркестър на Би Би Си под палката на Мартин Йейтс.

4.22 часа - Сесил Шаминад (1857-1944), Концертна пиеса за пиано и оркестър, опус 40. Изпълнява Виктор Санджорджо (пиано) с Концертния оркестър на Би Би Си под палката на Мартин Йейтс.

4.38 часа - Самуел де Ланге (1811-1884), Фантазия-соната № 3 в сол минор Ja, Jesus heerscht! Het ongerloof verstomm (1881). Изпълнява Хейрт Бирлинг на органа в Старата църква или Църквата на Отците поклонници в Делфсхафен, Ротердам, построен от Кристиан Готлиб Фридрих Вите през 1855 г.

4.54 часа - Гжетож Гервази Горчицки (1665-1734), „Летатус сум“ за четири гласа, две цигулки, два тромпета и орган. Изпълняват Олга Пашечник (сопран), Хенинг Фос (контратенор), Войчех Пархем (тенор), Мирóслав Божински (бас), Камерен хор „Сине номине“, ансамбъл „Кончерто полако“ с ръководител Марек Топорóвски.



18 август

3.00 часа - Антонио Солéр (1729-1783), Клавирна соната № 4 в ре минор; № 5 в до мажор; № 6 в до мажор. Изпълнява Диего Арес (клавесин).

3.07 часа - Доменико Скарлати (1685-1757), Клавирна соната в сол минор K 426 и във фа минор K481. Изпълнява Жан Рондó (клавесин).

3.17 часа - Антонио Солéр (1729-1783), Клавирна соната № 19 в ми минор; № 20 в ми минор и № 34 в сол мажор. Изпълнява Диего Арес (клавесин).

3.26 часа - Антонио Солéр (1729-1783), Фанданго.

3.36 часа - Жан-Филип Рамо (1683-1764), „Трите ръце“ из Сюита в ла минор.

3.41 часа - Йозеф Хайдн (1732-1809), Ададжо из Соната в ла бемол мажор H.16.46. Жан Рондó (клавесин).

3.47 часа - Антонио Солéр (1729-1783), Клавирна соната № 35 в сол мажор; № 28 в сол минор; № 29 в сол мажор из „Пъдпъдъкът“.

3.56 часа - Антонио Солéр (1729-1783), Клавирна соната № 37 в ре мажор. Диего Арес (клавесин).

3.59 часа - Франц Шуберт (1797-1828), либрето - Вилхелм Мюлер (1794-1827), „Хубавата мелничарка“ D.795, песенен цикъл. Изпълнява Кристóф Прегардиен (тенор) с Андреас Щайер (фортепиано модел Йохан Фриц, Виена, ок. 1818, имитация на Кристофър Кларк, Париж, 1981).



19 август

3.00 часа - Ервин Шулхоф (1894-1942), Пет пиеси за струнен квартет. Изпълнява струнен квартет Сигнум.

3.14 часа - Доменико Скарлати (1685-1757), аранжимент Карл Таузиг (1841-1871), Соната в ре минор Kk 9 „Пасторална“ в ми минор.

3.17 часа - Валтер Гизекинг (1895-1956), Шакона върху тема от Скарлати из Клавирната соната в ре минор K 32. Джоузеф Муг (пиано).

3.24 часа - Франц Шуберт (1797-1828), Вариация върху валс от Диабели D.718. Изпълнява Андреас Щайер (пиано).

3.27 часа - Ервин Шулхоф (1894-1942), Соната за соло цигулка. Изпълнява Даниъл Хоуп (цигулка).

3.40 часа - Ектор Берлиоз (1803-1869), ув. „Римски карнавал“, oпус 9. Изпълнява Полският оркестър „Синфония ювентус“ с диригент Шарл Дютоа.

3.50 часа - Йохан Сеибастиан Бах (1685-1750), Концерт № 7 в сол минор BWV.1058 за клавесин и струнен оркестър. Изпълнява Андреа Бакети (пиано) с Полския оркестър „Синфония ювентус“ под палката на Жозе Мария Флоренсио.

4.04 часа - Кшищоф Пендерецки (р. 1933), Трета част из Симфония № 3. Изпълнява Полският оркестър „Синфония ювентус“ с диригент Кшищоф Пендерецки.

4.17 часа - Макс Брух (1838-1920), Романс, опус 85 за виола и оркестър. Изпълнява Адриан Боасó (виола) с Полския оркестър „Синфония ювентус“, дирижиран от Жозе Мария Флоренсио.

4.27 часа - Жорж Бизе (1838-1875), трета част из Сюита № 1 из „Арлезианката“ Ададжието. Изпълнява Полският оркестър „Синфония ювентус“ с диригент Холгер Шрьотер-Зеебек.

4.31 часа - Рихард Щраус (1864-1949), Соната за цигулка и пиано, опус 18 в ми бемол мажор. Изпълнява Томас Цеетмайр (цигулка) с Каи Ито (пиано).



20 август

3.00 часа - Едуард Тубин (1905 - 1982), Празнична увертюра.

3.09 часа - Рудолф Тобиас (1873 - 1918), ув. „Юлий Цезар“.

3.19 часа - Естер Мяги (р. 1922), Буколики.

3.29 часа - Вельо Тормис (1930-2017), Увертюра № 2.

3.39 часа - Ейно Тамберг (1930-2010), Песен на гасконските кадети из оп. „Сирано дьо Бержерак“. Соло баритон - Рауно Елп.

3.42 часа - Цирилус Креек (1889-1962), „Блажен муж“. Камерен хор на Естонската филхармония.

3.46 часа - Арво Пярт (р. 1935), Кредо. Соло пиано - Марит Герец-Траксман, Камерен хор на Естонската филхармония.

3.59 часа - Хейно Елер (1887 - 1970), Мелодия на Родината.

Естонски национален симфоничен оркестър с диригент Арво Волмер.

4.03 часа - Лепо Сумера (1950-2000), Симфония № 2, посветена на Пеетер Лилие. Изпълнява Симфоничният оркестър на Естонското радио с диригент Пеетер Лилие.

4.23 часа - Александър Глазунов (1865-1936), Алегро из Концерт за алтсаксофон и оркестър в ми бемол мажор, опус109. Изпълнява Вирго Велди (саксофон) с Талинския камерен оркестър. Диригент - Тармо Лейнатам.

4.36 часа - Тойво Куула (1883-1918), Южно-остроботненска сюита № 2, опус 20. Изпълнява Симфоничният оркестър на Естонското радио с диригент Йорма Панула.



21 август

3.00 часа - Морис Равел (1875-1937), „Кадиш“ из Две еврейски мелодии.

3.06 часа - Густав Малер (1860-1911), Симфония № 2 в до минор „Възкресение“ за сопран, алт, хор и оркестър. Сопран - Мартина Янкова; мецосопран - Бернарда Финк; Хор на Националния форум за музика; Полски национален младежки хор с диригент Агнешка Франкув-Желязни. Национален симфоничен оркестър на Полското радио в Катовице с диригент Ленард Слаткин.

4.31 часа - Волфганг Амадуес Моцарт (1756-1791), Струнен квартет в сол мажор K.387. Изпълнява квартет Мозаик.



22 август

3.00 часа - Феликс Менделсон (1809-1847), Соната за цигулка и пиано.

3.26 часа - Бела Барток (1881-1945), Рапсодия за цигулка и пиано № 1, Sz. 86.

3.37 часа - Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Соната за пиано и цигулка № 9 в ла мажор, oпус 47 „Кройцерова“.

4.15 часа - Мануел де Фая (1876-1946), №№ 2 и 4 из Сюита от испански народни песни. Албена Данаилова (цигулка) и Пламена Мангова (пиано).

4.20 часа - Игнаци Феликс Добжински (1807-1867), Симфония № 2 в до минор „Характеристична“ (в четири части). Изпълнява Симфоничният оркестър на Полското радио с диригент Рубен Силва.



23 август

3.00 часа - Вацловас Аугустинас (р. 1959), „На другия бряг на реката“ (Anoj Pusej Dunojlio).

3.05 часа - Риика Талвитие (р. 1970), Но аз съм мъртъв (Mais je suis mort) из Самата смърт (Même mort).

3.10 часа - Вельо Тормис (1930-2017), Kas tunnete: väriseb maa из „Песни на нашия дом“.

3.11 часа - Едуард Елгар (1857-1934), Любов, опус 18 № 2.

3.14 часа - Цирилус Креек (1889-1962), Канел (цитра). Хор „Аддикцио“ с диригент Елиса Хуовинен.

3.18 часа - Урмас Сисаск (р. 1960), Благослов (Benedictio).

3.23 часа - Йохан Херман Шайн (1586-1630), „Дните на живота ни в себе си са седемдесет години“ (Unser Leben währet siebzig Jahr), Псалм 90:10.

3.26 часа - Риика Талвитие (р. 1970), Но аз съм мъртъв (Mais je suis mort) из Самата смърт (Même mort).

3.31 часа - Ейдриън Пийкок (р. 1964), Елате, радвайте се! (Venite, gaudete!).

3.34 часа - Рейф Воун Уилямс (1872-1958), Кули с шапки от облаци (Cloud Capp’d Towers) из „Три песни по Шекспир“.

3.36 часа - Яако Мянтиярви (р. 1963), Гадна мелодия (A Scurvy Tune). Хор „Ню Дъблин войсиз“ с диригент Бърни Шърлок.

3.37 часа - Арво Пярт (р. 1935), Нине отпущаеши (Nunc dimittis).

3.43 часа - Риика Талвитие (р. 1970), Но аз съм мъртъв (Mais je suis mort) из Самата смърт (Même mort).

3.48 часа - Робърт Лукас Пиърсал (1795-1856), Положи венец (Lay a Garland).

3.50 часа - Селга Менце (р. 1953), „Ковач кове в небето“ (Kalejs kala debesis).

3.52 часа - Гейбриъл Джаксън (р. 1962), Гълъб гука (Neviens putnis ta neputa). Младежки хор „Камер...“ с диригент Янис Лиепинш.

3.56 часа - Майкъл Делайра (р. 1949), „Кемпърите в Кити Хоук“ из „Истории от Съединените щати“.

3.59 часа - Йоханес Брамс (1833-1897), Последно щастие (Letztes Glück) из Пет песни (Fünf Gesänge) oп. 104 № 3.

4.02 часа - Риика Талвитие (р. 1970), Но аз съм мъртъв (Mais je suis mort) из Самата смърт (Même mort).

4.07 часа - Свен-Давид Сандстрьом (р. 1942), „Нека той ме целуне“ (Let Him Kiss Me) из Четири песни на любовта (Four Songs of Love).

4.09 часа - Яако Мантиярви (р. 1963), Вяйнямьойнен пристига за да проучи нещата (Väinämöinen uneksii lentävästä veneestään), Калевала, руна 50. Хор Кампин лаулу с диригент Кари Турунен.

4.14 часа - Карол Шимановски (1882-1937), Стабат матер, опус 53 за солисти, хор и оркестър. Изпълняват Ева Весин (сопран), Едита Кулчак (мецосопран), Ярослав Брек (баритон), Полският национален младежки хор, Хорът и Симфоничният оркестър на Националния форум за музика във Вроцлав с диригент Бенджамин Шуорц.

4.37 часа - Лееви Мадетоя (1887-1947), Симфонична сюита, опус 4. Изпълнява Симфоничният оркестър на Финландското радио с диригент Юка-Пека Сарасте.



24 август

3.00 часа - Георг Филип Телеман (1681-1767), Концерт в ре минор за обой, струнни и басо континуо TWV.51:d1.

3.09 часа - Георг Филип Телеман (1681-1767), Увертюра (сюита) в си бемол мажор TWV.55:B5 (Увертюра „Фолкер“).

3.31 часа - Георг Филип Телеман (1681-1767), Трио-соната в сол минор за цигулка, обой и басо континуо TWV.42:g5.

3.43 часа - Георг Филип Телеман (1681-1767), Увертюра (сюита) в сол минор за обой и басо континуо TWV.41:g4.

3.54 часа - Георг Филип Телеман (1681-1767), Квартет в ре минор за две цигулки, виола и басо континуо TWV.43:d2.

4.04 часа - Георг Филип Телеман (1681-1767), Симфония в ми минор за два обоя, две цигулки, две виоли и басо континуо TWV.50:e4.

4.19 часа - Антонио Вивалди (1678-1741), Allegro non molto из Концерт за обой и оркестър в ла минор. „Ансамбъл ъв ди ейтийнт сенчъри“ (Ансамбъл на 18-и век) с диригент Сузане Регел.

4.24 часа - Йозеф Хайдн (1732-1809), Симфония № 92 (H.1.92) в сол мажор „Оксфордска“. Изпълнява Бергенската филхармония с диригент Хайнц Валберг.

4.49 часа - Йохан Петер Емилиус Хартман (1805-1900), Етюди за обучение (Etudes instructives) Oп. 53 (1851). Изпълнява Нина Гаде (пиано).



25 август

3.00 часа - Хайнрих Исаак (1450-1517), Небесна кралице (Regina caeli), мотет на пет гласа.

3.07 часа - Хайнрих Исаак (1450-1517), Здравей робиньо на троицата (Ave ancilla trinitatis), мотет на пет гласа.

3.13 часа - Хайнрих Исаак (1450-1517), Премъдра Дево (Virgo prudentissima), мотет на шест гласа.

3.26 часа - Жоскен де Пре (ок.1450-1521), Помилуй ме Господи (Miserere mei, Deus), мотет на пет гласа.

3.44 часа - Орландо ди Ласо (1532-1594), Нещастен аз (Infelix ego), мотет на шест гласа.

3.52 часа - Николá Гомбер (ок.1495-ок.1560), На теб, Господи се уповаваме (In te Domine speravi), мотет на четири гласа.

4.01 часа - Уилям Бърд (1538-1623), Нещастен аз (Infelix ego), мотет на четири гласа.

4.15 часа - Хайнрих Исаак (1450-1517), Инсбрук, трябва да те напусна (Innsbruck, ich muss dich lassen). Ансамбъл „Магнификат консорт“ с диригент Филип Кейв.

4.19 часа - Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Струнен квартет в до диез минор, опус 131. Изпълнява Датският струнен квартет.



26 август

3.00 часа - Йозеф Хайдн (1732-1809), Симфония № 56 в до мажор H.1.56. Изпълнява Симфоничният оркестър на Шведското радио с диригент Георг Лудвиг Йохум.

3.23 часа - Йозеф Хайдн (1732-1809), ария на Линдора Son pietosa, son bonina из „Кирка (Цирцея) или омагьосаният остров“, H.32.1b. Соло сопран - Карин Лангебо.

3.29 часа - Йозеф Хайдн (1732-1809), Симфония № 49 във фа минор H.1.49 „Страстта“.

3.49 часа - Йозеф Хайдн (1732-1809), ария Il Meglio mio carattere H.24b.17 за сопран и оркестър. Соло сопран - Карин Лангебо

Симфоничен оркестър на Шведското радио с диригент Стен Фрюкбер.

3.54 часа - Роберт Шуман (1810-1856), Симфония № 2 в до мажор, опус 61. Изпълнява Симфоничният оркестър на Шведското радио с диригент Серджу Челибидаке.

4.31 часа - Рихард Щраус (1864-1949), Соната за цигулка и пиано в ми бемол мажор, опус 18. Изпълняват Байба Скриде (цигулка) и Лаума Скриде (пиано).



27 август

3.00 часа - Бохуслав Мартину (1890-1959), сюита из балета „Преглед на кухнята“ за шест инструмента.

3.15 часа - Камий Сен-Санс (1835-1921), Карнавал на животните.

3.39 часа - Ото Ференци (1921-2000), Кончертино за десет инструмента (1948). Ансамбъл „Квазарс“ с диригент Иван Буфа.

3.57 часа - Александер Мойзес (1906-1984), Симфония № 7, опус 50. Изпълнява Симфоничният оркестър на Словашкото радио с диригент Ладислав Словак.

4.37 часа - Дьорд Лигети (1923-2009), Струнен квартет № 1 „Нощни метаморфози“. Изпълнява квартет Казалс: Вера Мартинес-Менер и Абел Томáс (цигулки), Джонатан Браун (виола), Арнау Томáс (cello).



28 август

3.00 часа - Райнхард Кайзер (1674-1739), текст Кристиан Фридрих Хунолд, „Кървящият и страдащ Иисус“, пасион-оратория. Изпълняват Мари Луизе Вернебург (сопран) - Дъщеря на Цион; Ана Келнхофер (сопран) - Мария; Маргот Ойцингер (алт) - Дъщеря на Цион; Мануел Кьоних (тенор) - Петър; Бенямин Глаубиц (тенор) - Юда; Доминик Вьорнер (бас) - Иисус; Матиас Луце (бас) - Каяфа; хор Кантас Тюрингия; анс. Капела Тюрингия, диригент - Бернхард Клапрот.



29 август

3.00 часа - Николó Паганини (1782-1840), La Campanella из Концерт за цигулка и оркестър № 2 в си минор, опус 7.

3.06 часа - Камий Сен-Санс (1835-1921), Интродукция и рондо капричозо в ла минор, опус 28. Санду Сура (цимбал) и Маргарета Кучук (пиано).

3.15 часа - Джанго Райнхард (1910-1953); Стефан Грапели (1908-1997), Минорен суинг. Изпълнява Санду Сура (цимбал) с „Джанго клъб трио“ плюс неупоменат саксофонист.

3.20 часа - Дорадо Шмит, „Боса Дорадо“.

3.24 часа - Джанго Райнхард (1910-1953), Сълзи.

3.28 часа - Чик Кърия (р. 1941), Got a Match. Санду Сура (цимбал), „Джанго клъб трио“.

3.32 часа - трад., текст - Джордже Топирчану, „Бучки лед“. Изпълняват Вероника Унгуряну (вокал), Санду Сура (цимбал), Дан Бобейка Серджу Павлов, Вячеслав Щефанец и Влад Токан (цигулка) и Виталие Туркану (саксофон).

3.38 часа - Санду Сура (р. 1980), Сюита от три пиеси.

3.45 часа - трад., „Хей Бузъу, Бузъу“.

3.48 часа - Санду Сура (р. 1980) и Вероника Унгуряну; текст Вероника Унгуряну и Виорика Лупу, „Сладка младост“. Соло вокал - Вероника Унгуряну.

3.51 часа - Тони Йордаке (1942-1988), Хоро и Бряза.

3.56 часа - Санду Сура (р.1980), Любовна песен и Банатски танц.

4.01 часа - трад., пиеса без заглавие. Санду Сура (цимбал); Дан Бобейка, Серджу Павлов, Вячеслав Щефанец и Влад Токан (цигулка); Анатол Виту (виола); Дорин Булдимя (saxophone); Щефан Негура (пан-флейти), Андрей Владимир (кларинет), Йон Кройтору (контрабас), Вячеслав Палка (акордеон) и Андрей Прохницки (китара).

4.05 часа - Антонин Дворжак (1841-1904), Симфония № 8 в сол мажор. Изпълнява Националният симфоничен оркестър на Полското радио с диригент Габриел Хмура.

4.43 часа - Дину Липати (1917-1950), Три румънски танца за две пиана. Изпълняват Дана Протопопеску и Виничу Морояну (пиана).



30 август

3.00 часа - Игор Обликин (р. 1965), „Панаир“. Изпълнява ансамбъл „Финист-балалайка“ с диригент Игор Обликин.

3.03 часа - трад. руска, аранжимент Е. Заварзина, Карнавал, сюита от руски народни песни.

3.12 часа - трад. руска, аранжимент Д. Катрич, С. Луговской, Николай Кутузов. Две народни песни: 1. Пушилка (Куревýшка); 2. Ще засея лобода на брега (Посею лебеду на берегу). Хор на Руската държавна телевизия и радио и ансамбъл „Финист-балалайка“. Диригент - Николай Азаров.

3.22 часа - трад. руска, Александър На Юн Кин (р.1951), аранжимент Николай Кутузов, Ю. Суворов, Две руски народни песни и Фантазия. Изпълняват Любов Кулнева (вокал); Хор на Руската държавна телевизия и радио, ансамбъл „Финист-балалайка“ и Валдайският квинтет. Диригент Андрей Шелиганов.

3.30 часа - трад. руска, аранжимент Александър Михайлов и Николай Кутузов, Три руски народни песни. Соло вокал - Мария Легусова.

3.41 часа - трад. руска, аранжимент Николай Кутузов. Три руски народни песни.

3.50 часа - трад. руска, Владимир Захаров (1901-1956), аранжимент Николай Голованов, А Азовски. „Не водата в езерото“; „Из селото“

3.56 часа - трад. руска, аранжимент - Александър Широков и Николай Кутузов. Три руски народни песни. Хор на Руската държавна телевизия и радио и ансамбъл „Финист-балалайка“ с диригент Николай Азаров.

4.07 часа - Игор Стравински (1882-1971), „Петрушка“, бурлеска в четири сцени (1947). Изпълняват Жак Зоон (флейта), Рюд фан ден Бринк (пиано) и Петер Масьорс (тромпет) с Оркестъра на Кралския Концертгебау. Диригент - Рикардо Шаи.

4.42 часа - Антон Аренски (1861-1906), Сюита № 2 за две пиана, опус 23 „Силуети“. Изпълняват Джеймс Анагносън и Лесли Кинтън (пиана).



31 август

3.00 часа - Сергей Прокофиев (1891-1953), Концерт за цигулка и оркестър № 2 в сол минор, опус 63. Соло цигулка - Арабела Щайнбахер.

3.30 часа - Сергей Прокофиев (1891-1953), Първа част (Moderato) из Соната за соло цигулка № 1 ре мажор, опус 115. Соло цигулка - Арабела Щайнбахер.

3.36 часа - Пьотр Чайковски (1840-1893), Симфония № 6 в си минор, опус 74 „Патетична“. Филхармония на Монте Карло с диригент Дима Слободенюк.

4.20 часа - Сергей Рахманинов (1873-1943), Шест дуета, опус 11 за пиано на четири ръце. Изпълнява клавирното дуо Чжанг Зуо и Луи Швицгебел.

4.46 часа - Александър Глазунов (1865-1936), Концерт за алтсаксофон в ми бемол мажор, опус 109. Изпълнява Вирго Велди (саксофон) с Талинския камерен оркестър. Диригент - Тармо Лейнатам.