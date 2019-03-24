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Тервел Пулев: Българите в Калифорния са повече от американците

Тервел Пулев
Снимка: БГНЕС

Българският боксьор Тервел Пулев бе доволен от 13-ата си победа на професионалния ринг. Той призна, че това е бил изключително труден мач, в който съперникът му Мич Уилямс е бил много добре подготвен.

"Много съм доволен от победата, защото беше срещу труден съперник, който не излиза да вземе парите или да завърши рундовете, а да ме победи. Удряше силно, беше подготвен, но мисля, че водех боя. Съдията в един от рундовете ми даде официално предупреждение за нещо, което и двамата го правехме. Това си беше явна подкрепа. Малко ми наруши тактиката, защото трябваше да наваксвам, да пласирам удари. Въпреки това се получи добре, публиката беше невероятна. В Калифорния имаше повече българи от американци. Дори американците освиркваха грозните изпълнения на Уилямс. Боксът в Америка е съвсем различен. Много от детайлите бяха нови за мен. Може да не си личи, но подобрявам играта си. Дойдох четири месеца по-рано, за да видя, дали мога да свикна с новия треньор Кени Адамс", добави Тервел Пулев.
Програма Хоризонт Спорт    бокс Тервел Пулев
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