ПРОГРАМИ
Разширено търсене
Eмисия новини
от 15.00 часа
Тази статия
Споделете

Тодор Неделев бе избран за "Футболист на футболистите"

Тодор Неделев /в средата/
Снимка: БГНЕС

За втора поредна година полузащитникът на Ботев Пловдив Тодор Неделев спечели приза за "Футболист иа на футболистите". Наградата се дава от Асоциацията на българските футболисти, а в гласуването взеха участие близо 600 човека - футболисти и треньори от Първа и Втора лига. Тържествената церемония по връчването на отличията се състоя в столичния хотел "Шератон".

Ето и победителите в отделните категории: 
Футболист на футболистите:
1. Тодор Неделев 
2= Станислав Костов (Левски), Георги Илиев (Черно море)

Най-добър млад футболист: 
1.Мартин Минчев (Черно море) 
2. Валентин Антов (ЦСКА-София) 
3. Светослав Ковачев (Дунав Русе) 

Най-добра футболистка: 
1. Ивана Найденова (НСА) 
2. Яница Иванова (НСА) 
3. Симона Стоянова (Етър)

Най-добър треньор: 
1. Илиан Илиев (Черно море) 
2. Красимир Балъков (Етър) 
3. Николай Киров (Ботев Пловдив)

Награда за мъжество и характер: 
Николай Бодуров (ЦСКА-София)

Цялостен принос: 
Георги Иванов - Гонзо

Голмайстор на сезона: 
Станислав Костов (Левски)

Най-добър футболист в статистическите изследвания на ИнСтат: 
Марселиньо (Лудогорец)
Програма Хоризонт Стадион    Тодор Неделев
Споделете
print Отпечатай
Още от
Национален отбор по волейбол (мъже)
Георги Тодоров
Тони Уот
Сестри Стоеви - Стефани и Габриела и адвокат Радостин Василев
Георги Петков

Лукас Саша се сбогува с Лудогорец

публикувано на 27.05.19 в 13:45
Цветелин Чунчуков.
Аталанта ще играе за първи път в Шампионската лига
Ивет Лалова
БНР
Новини
Радио България
Българско Национално Радио

София, бул. "Драган Цанков" 4

Към пълната версия