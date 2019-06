Стефанос Циципас: С удоволствие се потапям в света на фантазиите

Мечтател и едновременно с това здраво стъпил на земята младеж - това е Стефанос Циципас. Най-популярният от новата вълна тенисисти е не само номер 6 в световната АТП ранглиста, но и още по-напред в сърцата на женската част от почитателите на тениса по света. За съжаление на неговите фенове в Холандия, мечтателя-реалист, за какъвто Циципас се самоопределя, претърпя загуба още на старта на участието си в тенис турнира на трева "Либема Оупън" в 'с Хертохенбос.



20-годишният талант, в чиито вени тече, колкото гръцка, толкова и руска кръв и който се сочи за трудно победим и изключително неприятен съперник на корта дори, и от тенис звезди от ранга на Федерер, Надал и Джокович, с удоволствие разговаря с представителите на медиите в 'с Хертохенбос. На въпроса "Какви са целите му до края на този сезон?", Циципас отговори така:



- Най-хубаво ще бъде, ако успея да си осигуря участие във финала на АТП тура, т.нар. "турнир на осемте топ играчи на сезона". Разбира се, както всеки играч и аз мечтая да спечеля турнир от Големия шлем, но това няма как да се случи просто хей така. Със сигурност няма да е лесно да го направя, докато играчи като Федерер, Надал и Джокович са в схемите на тези турнири. Това ще изисква максимума на това, което съм способен. Дори ще трябва да надскоча себе си, за да успея.



На "Ролан Гарос" играхте в мача на турнира срещу Вавринка. Загубихте го след епична битка продължила повече от 5 часа. Преживяхте ли вече случилото се в Париж?



- Вече го изтрих от паметта си. Не, зарових този спомен под леглото, ха-ха-ха. Такъв мач не съм играл преди това. В такъв дуел на корта, научаваш каква е истинската цена на успеха. Разбираш какво е истинското значение на думите "състезание", "феър плей" и "борба за победата", и осъзнаваш, че е възможно добрия тенис да се превърне в такова шоу, което да достави огромно удоволствие на публиката и да превърне нещо незабравимо.



В социалните мрежи публикувахте текста, който е татуиран на предмишницата на Вавринка " Ever Tried Ever Failed No Matter Try Again Fail Again Fail Better" (Някога опитал, някога провалил се, няма значение, провали се пак, провали се по по-добър начин!)



- Татуираното на ръката на Вавринка отразяваше толкова точно ситуацията, в която бях изпаднал в Париж, че не се сдържах и публикувах текста. Просто не можах да измисля нищо по-добре описващо случилото се и как се чувствах. Стан често ни напомня в съблекалните, че за един тенисист е нормално ежеседмично да губи на корта и че е по-добре по-спокойно да приемаме загубите и да продължаваме напред. (В обяснение защо е татуирал това върху себе си, Стан казва, че е защото не всички са Федерер, Надал или Джокович, които са от малкото, които не губят мач поне веднъж на седмица. -бел.на автора)



Обикновено се описвате като вълк единак. Явно обаче ви е присъщо и приятелското поведение към съперниците на корта. От ваша гледна точка колко вярно е това?



- Труден въпрос. По принцип ми е приятно да оставам сам със себе си и мислите си. Обичам да преосмислям нещата. В същото време не съм и чак такъв отшелник, и филосовското в мен не ми пречи да се чувствам прекрасно и когато съм в приятелско обкръжение. Най-важното за мен е да намирам баланса и така, нито да се изолирам прекалено, нито обратното. Ако има прекалено много хора край мен, това също не ми се отразява добре, тогава понякога забравям кой съм и към какво се стремя. Също така не е изключение, когато хората просто искат да се възползват от теб и когато го разбереш биваш залят с негативна енергия.



Кои три думи ви описват най-добре като човек?



- Скептик, духовен човек, смирен човек. Вглъбен в себе си съм. Обичам да размишлявам. По-скоро съм добър мислител, отколкото добър оратор. С удоволствие фантазирам.



Освен талант в тениса, има ли друг талант, който бихте искал да притежавате?



- Бих искал да мога да танцувам и да съм полиглот. Говоря гръцки, руски и английски, но това не е достатъчно. Ако можех да добавя към тях и френски и испански, щях да съм най-щастливия човек на света.



Като професионален влогър сигурно влагате много пари в това си отчасти хоби, отчасти бизнес начинание. Най-големите ви финансови разходи за техника подпомагаща това ви занимание ли са? За какво харчите парите си?



- Разбира се, че харча за техника подпомагаща работата ми като влогър. Хубавото е, че ако нещо вече не ми трябва, мога да го продам на друг без проблем и на добра цена. В този бизнес дори можеш да даваш техника под наем, така че инвестициите ми са добри, а резултатът можете да видите на моя личен You Tube канал.



Кой е вашият идол?



- Илон Мъск (основател на компаниите "Спейс Екс", "Зип2" и "Тесла". Той е и човекът, който стои зад успеха на PayPal. В момента директор и продуктов дизайнер на "Тесла", и председател на SolarCity. - бел.на автора) . Той е един бунтовник в моите очи, които не само, че излиза извън своята зона на комфорт, но и извън тази на всички останали хора и прави неща, които никой не е мислил, че са възможни.



И накрая, кое е по-хубаво в Холандия от в Гърция и обратното?



- В Холандия са по-вкусени горещият шоколад и шоколадовите пръчици, но ние в Гърция имаме много по-хубав климат и кухня като цяло при нас е по-добра. Съжалявам, но това е истината, ха-ха-ха.