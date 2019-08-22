Ивайло Стоянов с наряд за срещата Левски - Локомотив (Пд)

Ивайло Стоянов получи наряд за двубоя от 7-мия кръг на Първа Лига между Левски и Локомотив (Пд). Срещата между двата отбора на стадион „Георги Аспарухов“ е в събота от 20:30 часа.

Никола Попов ще ръководи Дунав-ЦСКА в Русе в неделя от 18:00 часа, а Стефан Апостолов ще съдийства домакинството на Лудогорец на Славия в Разград в неделя от 20:30 часа.

Ето и всички съдийски наряди за 7-ми кръг:

23 Авг 2019 г. Петък 18:00 ч.

Царско село - Берое

ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров

СН: Валери Николов Цветков

23 Авг 2019 г. Петък 20:30 ч.

Арда - Черно море

ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов

СН: Георги Крумов Виделов

24 Авг 2019 г. Събота 18:00 ч.

Ботев (Пд) - Витоша

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мирослав Николаев Желев

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов

СН: Кирил Манолов Лозанов

24 Авг 2019 г. Събота 20:30 ч.

Левски - Локомотив (Пд)

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Георги Кънчев Димитров

СН: Илонка Миланова Джалева

25 Авг 2019 г. Неделя 18:00 ч.

Дунав - ЦСКА-София

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев

СН: Ахмед Яшар Ахмед

25 Авг 2019 г. Неделя 20:30 ч.

Лудогорец - Славия

ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Петър Николов Джугански АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Георги Милков Гинчев

СН: Георги Василев Йорданов

26 Авг 2019 г. Понеделник 20:30 ч.

Ботев Враца - Етър

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков

СН: Деница Павлова Крумова.