Ивайло Стоянов с наряд за срещата Левски - Локомотив (Пд)

Ивайло Стоянов получи наряд за двубоя от 7-мия кръг на Първа Лига между Левски и Локомотив (Пд). Срещата между двата отбора на стадион „Георги Аспарухов“ е в събота от 20:30 часа.
Никола Попов ще ръководи Дунав-ЦСКА в Русе в неделя от 18:00 часа, а Стефан Апостолов ще съдийства домакинството на Лудогорец на Славия в Разград в неделя от 20:30 часа.
Ето и всички съдийски наряди за 7-ми кръг:
23 Авг 2019 г. Петък 18:00 ч.
Царско село - Берое
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров
СН: Валери Николов Цветков
23 Авг 2019 г. Петък 20:30 ч.
Арда - Черно море
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Георги Крумов Виделов
24 Авг 2019 г. Събота 18:00 ч.
Ботев (Пд) - Витоша
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Кирил Манолов Лозанов
24 Авг 2019 г. Събота 20:30 ч.
Левски - Локомотив (Пд)
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Георги Кънчев Димитров
СН: Илонка Миланова Джалева
25 Авг 2019 г. Неделя 18:00 ч.
Дунав - ЦСКА-София
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев
СН: Ахмед Яшар Ахмед
25 Авг 2019 г. Неделя 20:30 ч.
Лудогорец - Славия
ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Петър Николов Джугански АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Георги Милков Гинчев
СН: Георги Василев Йорданов
26 Авг 2019 г. Понеделник 20:30 ч.
Ботев Враца - Етър
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков
СН: Деница Павлова Крумова.