Лудогорец се върна на върха в Първа лига, резултати и класиране

Първенство на страната по футбол, срещи от 10-ия кръг:



Локомотив (Пд) - Берое 3:0

Лудогорец - Арда 2:0



от събота:

Ботев (Вр) - Дунав 0:0

Славия - Левски 0:2



от петък:

Черно море - Ботев (Пд) 2:0

ЦСКА-София - Царско село 3:0



в понеделник:

Етър - Витоша



Временно класиране:

1. Лудогорец 10 7 3 0 16:4 24 точки

2. Левски 10 7 2 1 22:7 23

3. Локомотив Пловдив 10 5 2 2 24:14 20

4. ЦСКА-София 10 5 4 1 16:11 19

5. Арда 10 4 3 3 15:15 15

6. Берое 10 5 0 5 16:16 15

7. Черно море 10 3 5 2 12:10 14

8. Дунав 2010 10 2 4 4 10:15 11

9. Славия 10 2 4 4 12:15 10

10. Ботев Враца 10 2 3 5 10:15 9

11. Ботев Пловдив 10 2 3 5 9:15 9

12. Етър 9 1 5 2 10:13 8

13. Царско село 10 2 2 6 10:18 8

14. Витоша 9 1 0 8 7:21 3.

