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Лудогорец се върна на върха в Първа лига, резултати и класиране

Първа лига
Снимка: БФС

Първенство на страната по футбол, срещи от 10-ия кръг:

Локомотив (Пд) - Берое 3:0
Лудогорец - Арда 2:0

от събота:
Ботев (Вр) - Дунав 0:0
Славия - Левски 0:2

от петък:
Черно море - Ботев (Пд) 2:0
ЦСКА-София - Царско село 3:0

в понеделник:
Етър - Витоша

  Временно класиране:
  1. Лудогорец  10  7  3  0  16:4  24 точки
  2. Левски  10  7  2  1  22:7  23  
  3. Локомотив Пловдив  10  5  2  2  24:14  20
  4. ЦСКА-София  10  5  4  1  16:11  19
  5. Арда  10  4  3  3  15:15  15
  6. Берое  10  5  0  5  16:16  15
  7. Черно море  10  3  5  2  12:10  14   
  8. Дунав 2010  10  2  4  4  10:15  11
  9. Славия  10  2  4  4  12:15  10   
10. Ботев Враца  10  2  3  5  10:15  9
11. Ботев Пловдив  10  2  3  5  9:15  9
12. Етър  9  1  5  2  10:13  8
13. Царско село  10  2  2  6  10:18  8
14. Витоша  9  1  0  8  7:21  3.
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