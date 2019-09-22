Лудогорец се върна на върха в Първа лига, резултати и класиране

Първенство на страната по футбол, срещи от 10-ия кръг:
Локомотив (Пд) - Берое 3:0
Лудогорец - Арда 2:0
от събота:
Ботев (Вр) - Дунав 0:0
Славия - Левски 0:2
от петък:
Черно море - Ботев (Пд) 2:0
ЦСКА-София - Царско село 3:0
в понеделник:
Етър - Витоша
Временно класиране:
1. Лудогорец 10 7 3 0 16:4 24 точки
2. Левски 10 7 2 1 22:7 23
3. Локомотив Пловдив 10 5 2 2 24:14 20
4. ЦСКА-София 10 5 4 1 16:11 19
5. Арда 10 4 3 3 15:15 15
6. Берое 10 5 0 5 16:16 15
7. Черно море 10 3 5 2 12:10 14
8. Дунав 2010 10 2 4 4 10:15 11
9. Славия 10 2 4 4 12:15 10
10. Ботев Враца 10 2 3 5 10:15 9
11. Ботев Пловдив 10 2 3 5 9:15 9
12. Етър 9 1 5 2 10:13 8
13. Царско село 10 2 2 6 10:18 8
14. Витоша 9 1 0 8 7:21 3.