Кайго и Уитни Хюстън с общо 5 седмици на върха в британския поп радио чарт

Парчето, което възроди Уитни Хюстън в класациите, се радва на пета седмица на номер 1 в британския поп радио чарт. Higher Love (дуетът на Кайго с поп иконата) продължава да се чува често на Острова като според "Рейдиомонитър" е било излъчено 7,842 и е със 75.80 милиона импресии. От другата страна на Атлантика, с дебюта си Higher Love стана първото изпълнение на Уитни от близо 20 години насам в топ 40 на поп станциите там. За последно легендата атакува този чарт с дуета си с Енрике Иглесиас Could I Have This Kiss Forever в края на май 2000-а година.



Номер три след скок едно място във Великобритания е Circles на Пост Малоун и трета е Señorita - бившият номер едно на Шон Мендес и Камила Кабейо.



Лизо е трета седмица на номер 1 в Щатския поп чарт. Според "МидиаБейз 24/7" Truth Hurts e била излъчена 19, 352 пъти в цяла Америка и е достигнала до аудитория от 94.948 милиона. В статичния топ 3 Señorita е на номер 2, трети е Луис Капалди със Someone You Loved.



Moщен дебют в Щатите тази седмица за Найъл Хорън. Магнетичният му вокал пасва перфектно с якото му поп предложение със свежи пиано елементи и перкусии под формата на пляскане с ръце. Nice To Meet Ya излезе преди седмица като за сингъла младата звезда казва: "Даде ми възможност да експериментирам в музикално отношение. Страшно съм доволен, че най-накрая мога да я споделя с всички."



Във Великобритания сред новите предложения най-бързо се катери Liar на Камила Кабейо като тази седмица влезе в топ 40 направо на номер 15.



